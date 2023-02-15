Двопартійна підтримка України продовжиться, бо це боротьба за свободу – ексрадник президента США на KJF-2023

Немає жодних ознак того, що США можут знизити об'єми допомоги Україні, каже екс-радник Джо Байдена

Радник президента США з національної безпеки (2019-2021) Роберт О'Браєн вважає, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну на двопартійній основі, бо війна, яку розпочала Росія, може мати величезні наслідки для американського народу. Про це він сказав під час дискусії на Kyiv Jewish Forum-2023, головним майданчиком для якого став Вашингтон.

"Я вірю, що двопартійна підтримка України буде продовжуватися. Це боротьба за свободу проти диктатури. Ми бачили, що сталося, коли в 1938 році не захотіли втручатися в суперечку в далекому місці, про яке ми мало що знали", — пояснив О'Браєн.

Він впевнений, що умиротворення Путіна може закінчитися тим, що той Україною не насититься, і наступними можуть бути Молдова, Польща, країни Балтії.

"Друг Путіна, його необмежений партнер Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за цією війною, намагаючись зрозуміти, чи це зелене світло, чи він може винести з цього якийсь урок, який дозволить йому вторгнутися до наших друзів-демократів на Тайвані. Отже, ця війна має величезні наслідки для американського народу, а також для Заходу і для ідеї свободи. І нам потрібно триматися разом, республіканцям і демократам, і підтримувати наших друзів в Україні", — наголосив колишній радник президента США з національної безпеки.

О'Браєн при цьому сказав, що для США дещо легше надсилати гроші та матеріальну допомогу, бо українці в цей час самі витрачають свою кров. Зі свого боку радник президента України, керівник вашингтонського офісу юридичної фірми Asters Ендрю Мак заявив, що він не бачить жодних ознак, аби підтримка з боку США стала слабшою.

"Двопартійна підтримка виявилася набагато сильнішою, ніж я очікував. Я думаю, що керівництво партій і в Палаті представників, і в Сенаті на 100% з нами, як з боку демократів, так і з боку республіканців", — додав Мак.

Нагадаємо, ініціатором Kyiv Jewish Forum є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Щорічно KJF збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів. Вперше форум відбувся у 2019 році в Києві, де зібрав 500 учасників зі всього світу. З 2020 року KJF перейшов в онлайн-режим, а його аудиторія станом на 2021 рік досягла майже 1 млн осіб.

Цього року KJF проходить у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнерами заходу стали: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.