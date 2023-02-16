Не потрібно виходити з дому: 5 простих способів передати показання лічильника за світло онлайн
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Існує п’ять простих способів
Покази лічильників необхідно знімати правильно і вчасно передавати їх своєму постачальнику, але не всі знають, що це можна зробити ще й зручно — дистанційно.
У ДТЕК розповіли про п’ять простих способів, як дистанційно передати свідчення електроенергії.
Як вказується на сайті компанії зараз передати показання лічильника можна 5-ма простими способами:
- Веб-форма без додаткової реєстрації. У розділі потрібно вибрати район, вказати номер особистого рахунку, кількість зон на вашому лічильнику та ввести свідчення щодо зон.
- Особистий кабінет Зафіксувавши в ньому свідчення, ви відразу побачите обсяг споживання. Реєстрація в особистому кабінеті спрощена.
- Особисте повідомлення на сторінках ДТЕК у Facebook
- Голосове меню автоматичної передачі показань.
- За допомогою чат-ботів в Telegram та Viber.
Покрокова інструкція, як користуватись чат-ботом для передачі показань:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не заплутатися у зонах та правильно передати показники за електроенергію.
Також ми повідомляли, як правильно знімати показання газового лічильника.