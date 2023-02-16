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Не потрібно виходити з дому: 5 простих способів передати показання лічильника за світло онлайн

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Лічильник Новина оновлена 16 лютого 2023, 18:35
Лічильник

Існує п’ять простих способів

Покази лічильників необхідно знімати правильно і вчасно передавати їх своєму постачальнику, але не всі знають, що це можна зробити ще й зручно — дистанційно.

У ДТЕК розповіли про п’ять простих способів, як дистанційно передати свідчення електроенергії.

Як вказується на сайті компанії зараз передати показання лічильника можна 5-ма простими способами:

  • Веб-форма без додаткової реєстрації. У розділі потрібно вибрати район, вказати номер особистого рахунку, кількість зон на вашому лічильнику та ввести свідчення щодо зон.
  • Особистий кабінет Зафіксувавши в ньому свідчення, ви відразу побачите обсяг споживання. Реєстрація в особистому кабінеті спрощена.
  • Особисте повідомлення на сторінках ДТЕК у Facebook
  • Голосове меню автоматичної передачі показань.
  • За допомогою чат-ботів в Telegram та Viber.

Покрокова інструкція, як користуватись чат-ботом для передачі показань:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не заплутатися у зонах та правильно передати показники за електроенергію.

Також ми повідомляли, як правильно знімати показання газового лічильника.