Не потрібно виходити з дому: 5 простих способів передати показання лічильника за світло онлайн

Існує п’ять простих способів

Покази лічильників необхідно знімати правильно і вчасно передавати їх своєму постачальнику, але не всі знають, що це можна зробити ще й зручно — дистанційно.

У ДТЕК розповіли про п’ять простих способів, як дистанційно передати свідчення електроенергії.

Як вказується на сайті компанії зараз передати показання лічильника можна 5-ма простими способами:

Веб-форма без додаткової реєстрації. У розділі потрібно вибрати район, вказати номер особистого рахунку, кількість зон на вашому лічильнику та ввести свідчення щодо зон.

У розділі потрібно вибрати район, вказати номер особистого рахунку, кількість зон на вашому лічильнику та ввести свідчення щодо зон. Особистий кабінет Зафіксувавши в ньому свідчення, ви відразу побачите обсяг споживання. Реєстрація в особистому кабінеті спрощена.

Зафіксувавши в ньому свідчення, ви відразу побачите обсяг споживання. Реєстрація в особистому кабінеті спрощена. Особисте повідомлення на сторінках ДТЕК у Facebook

Голосове меню автоматичної передачі показань.

автоматичної передачі показань. За допомогою чат-ботів в Telegram та Viber.

Покрокова інструкція, як користуватись чат-ботом для передачі показань:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не заплутатися у зонах та правильно передати показники за електроенергію.

Також ми повідомляли, як правильно знімати показання газового лічильника.