ЗСУ отримали вже 70 авто за сприяння Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation та компанії-партнери передали для потреб Збройних сил України вже 70 автомобілів з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

За тиждень підрозділи ЗСУ отримали 5 авто: три позашляховики Mitsubishi L-200, Nissan Navara та Ford Ranger.

Чотири позашляховики високої прохідності доставлені на східний фронт. Це Mitsubishi L-200 для батальйону "Миротворець". Також ще один Mitsubishi L-200, Ford Ranger та Nissan Navara доставлені в інші підрозділи, що виконують бойові завдання на сході країни.

Ще один позашляховик Mitsubishi L-200 надійшов у розпорядження роти вогневої підтримки та допомагає боронити українське небо.

Разом з авто військові отримали тепловізор, генератор, бензопилу, "буржуйку", шанцевий інструмент. Громада села Блиставиця також передала і продукти.

Як повідомлялось, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Фонд спільно з компаніями-партнерами передав ЗСУ 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без урахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.