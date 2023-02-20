Хто такий Вадим Машуров і чим відомий у бізнес-середовищі

Після 24 лютого 2022 року Машуров та його компанія зосередилися на гуманітарній допомозі українцям, які постраждали від вторгнення.

Вадим Машуров – ІТ-підприємець, інвестор, засновник компанії Instime.World, один із наймолодших доларових мільйонерів України.

Вадим Машуров народився у Броварах Київської області 2 червня 1997 року у звичайній небагатій родині. Не одружений, дітей немає.

Освіта

Навчався у гімназії "Фортуна" (2003-2008рр) та в гімназії імені С.І. Олійника у Броварах (2008-2012рр).

У 2012-2016 роках навчався у Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету. Здобув спеціальність "Інженерія програмного забезпечення", "Розробка програмного забезпечення".

З 2016 до 2019 року навчався в Інституті комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету на кафедрі інженерії програмного забезпечення.

ІТ-підприємець Вадим Машуров

Кар’єра

Ще в дитинстві Машуров захопився комп’ютером. Поступово нове хобі захопило 11-річного хлопця. Він накопичував знання з програмування, почав писати свої ігри, а згодом зрозумів, що це для нього цікавіше, ніж грати у комп’ютерну гру.

У 14-річному віці він влаштувався в YoV Games, що займалася розробкою комп’ютерних ігор. То був стартап, який фінансували американські інвестори. До 17 років Вадим став справжнім спеціалістом своєї справи.

- "Я завжди орієнтувався на людей, які на кілька ступенів вищі за мене. Мені не було цікаво порівнювати себе з кимось із мого робочого середовища, а навпаки — брати приклад з тих, хто досягає масштабного успіху", — згадує Машуров про мотивацію в підлітковому віці.

У 17 років Машуров почав безпосередньо вивчати специфіку організації та функціонування ІТ-бізнесу. Він влаштувався у невелику компанію, більше схожу на веб-студію. Нею керувало два партнери, старші за Вадима на 7-8 років. Хлопець розпочав роботу у цій фірмі, виконуючи функції технічного директора. Через пів року Машуров став повноправним партнером і згодом закривав усю технічну частину та забезпечував роботу з колективом. Він контролював підвищення кваліфікації фахівців, які вже працюють, особисто підбирав кандидатів на нові вакансії і проводив співбесіди, звільняв людей, які не підходили їм за рівнем підготовки.

Через кілька років Машуров облаштував свій новий офіс, перевіз своїх працівників, а потім з’явився його новий проєкт – Instime.

Перед цим, у 2017 році він провів для працівників Google Ukraine спецкурс і на своїх лекціях розповів про децентралізовані технології, зокрема про систему блокчейн.

Проєкт Instime

Instime – це сервіс з просування у найпопулярнішій соціальній мережі Instagram, який вже у 2019 році стає відомим та затребуваним. Він працює у 110 країнах світу та включає понад 120 тисяч користувачів.

- "Згодом ми додали до сервісу навчання. Після цього зробили те, що я люблю найбільше – додали нейронну мережу, яка допомагає просувати свою сторінку. Зараз компанія працює над удосконаленням навчання, клієнти зможуть здобувати нові професії та курси з сучасних потреб ринку", — розповідає Машуров про поточні справи компанії.

У вересні 2020 року стало відомо, що China Convergence Fund придбала технологію сервісу для просування в соціальних мережах, створену українськими розробниками Instime. Вартість угоди становила близько $15 млн.

На міжнародному форумі "Лабораторія онлайн бізнесу – 2019" Давид Арахамія назвав компанію Instime.world Вадима Машурова однією з найуспішніших і поставив її як приклад для молодих айтішників. Він зазначив, що всього за пів року проєкт став приносити власникам понад 3 мільйони доларів щомісяця. Сайт "24 ЗМІ" назвав його гуру українського ІТ-бізнесу.

Інші проєкти Машурова

Після продажу Instime Машуров пішов на фінансові ринки. Активно займається торгівлею акціями та криптовалютами, розробляє власні проєкти — криптобіржі та криптогаманці.

Наступним кроком стало надання технічних рішень, розробка та впровадження блокчейн-технологій. Команда Машурова почала надавати послуги з блокчейну великим компаніям на аутсорсі.

У період зростання інтересу до криптовалют, з’являється все більше нових компаній, що пропонують власні продукти на основні блокчейн розробок, як і компаній, які вже давно відомі у всьому світі, і намагаються адаптуватися до трендів, пропонуючи тестові цифрові продукти або власну криптовалюту. Саме в таких випадках краще звертатися до фахівців, які знають, як реалізувати ідею завдяки розробці на блокчейні, яким став Машуров. Йому вдалося зібрати криптоентузіастів і створити компанію, яка пропонує професійні послуги на ринку крипти, що стрімко розвивається в останні роки.

Зараз Машуров відзначає такі перспективні напрямки блокчейн-технологій як NFT, лаунчпади, метавсесвіт і блокчейн рішення нових гравців ринку. Саме у цих сферах продовжує розвиватися компанія під його керівництвом.

- "Зараз ми працюємо над запуском власного лаунчпада, успіху якого сприятиме наш досвід, здобутий завдяки реалізації криптогаманця та естонської ліцензії. Зокрема, ліцензія дає право на надання послуг з обміну криптовалют, а також виступати провайдером послуг гаманця віртуальних активів", — розповідає про плани Машуров. — "Ми також працюємо над впровадженням нових альтернативних бізнес-стратегій, які краще відповідають цінностям блокчейн-технологій. Крім стандартних моделей великих вкладів великих інвесторів, ми хочемо залучати дрібні інвестиції від ком’юніті, які вірять у проєкт, тим самим клієнти стають інвесторами, частиною продукту".

Реалізований Машуровим криптогаманець отримав позитивні відгуки користувачів та криптоком’юніті.

Один із продуктів, над яким зараз працює Машуров, він сам називає екосистемою, пов’язаною з криптовалютою. Комплексний продукт, який дозволить користувачам, крім зберігання та обміну криптовалюти, використовувати її для інвестицій, депозитів, купівлі та продажу NFT, участі у запусках стартапів, проєктів тощо. Тобто спільнота, яка одночасно є інвесторами, отримує велику кількість послуг і можливостей із криптовалютою на одній, надійній платформі.

Машуров називає крипторинок ще молодим, тому чекає на появу дедалі більшої кількості нових блокчейнів та фінансових інструментів. На його думку, для новачків було б корисно на початку розібратися з продуктом, що їх зацікавив, більше дізнатися про компанію, яка за ним стоїть, пропоновані нею рішення. Тільки переконавшись у команді та дізнавшись про інструменти, які вона пропонує, можна розмірковувати над придбанням монети (токена), якщо ви хочете вкладати власні кошти у розвиток обраної компанії. Важливо, щоб компанія, яка пропонує цю монету, мала чітке бачення, як вона пов’язана з глобальним світом, яке її призначення.

- "Для якісних інвестицій недостатньо просто мати гроші, інвестор – це професія, яка потребує досвіду, розуміння, а часто й командних зусиль" – каже Машуров.

Запуск банку

Наразі компанія Машурова готується до запуску банку. Для цього вже є свій криптовалютний гаманець та ліцензія. Також планується запуск Launchpad – акселератора стартапів.

- "Але у нас буде трохи нестандартна модель. Не та, де прийшов інвестор, дав грошей і пішов. У нашому випадку стартап отримуватиме велику кількість людей, і від кожного з них отримуватиме якусь незначну суму коштів. Тобто вони стають його інвесторами. У результаті проєкт отримує і аудиторію, і фінанси. У нас багато інших цікавих рішень у цьому напрямі – створюється ціла екосистема, пов’язана із криптовалютою", — розповів Машуров.

Крім іншого, компанія Машурова хоче охоплювати аудиторію з раннього віку. Наприклад, уже з 7 років видавати дітям банківські картки з батьківським контролем. У дітей буде можливість вибирати нішу для інвестування, де внутрішньою монетою буде токен екосистеми.

Чим займається Instime під час війни

Після 24 лютого 2022 року Машуров та частина співробітників виїхали за кордон. Команду спочатку планували передислокувати до Чорногорії, але в результаті люди розосередилися по трьох країнах: Польщі, Іспанії та Швейцарії.

- "Частково наших хлопців ми вивезли ще до війни. Це було пов’язано з тривогою через напружену політичну ситуацію. Але погодилися не всі. Частина співробітників таки залишилися в країні, але продовжують працювати в компанії", — каже IT-підприємець.

Деякі співробітники вирішили захищати країну.

- "Були такі, що не просто вирішили залишитися, а звільнилися і пішли добровольцями до тероборони. При цьому компанія постаралася подбати про їхній фінансовий стан. Ми всіх, незважаючи на вибір, постаралися максимально підтримати, зокрема фінансово. Але не всі прийняли допомогу. Дехто попросив перерахувати гроші на потреби ЗСУ", — розповідає Машуров.

Компанія Машурова також надає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від бойових дій.

- "Ми зосередилися на гуманітарній допомозі і постаралися допомогти сотням сімей постраждалих від війни. Крім цього, наші колеги та партнери з інших країн, зокрема з Казахстану, теж приєдналися до ініціативи, перерахувавши досить велику суму", — зазначив бізнесмен.

При цьому, як Машуров, так і його бізнес-партнери, в майбутньому планують повернутися в Україну разом з командою.

- "Повернутися після війни плануємо обов’язково. Йдеться не лише про людей, а й про офіси. Ми готові допомогти економіці робочими місцями та податками. Я після війни також планую якщо не залишитися назовсім, то затриматися в Україні довше. Цей час буде цікавим, адже ми спільними зусиллями відбудовуватимемо нашу країну", — підсумував він.