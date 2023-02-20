Кто такой Вадим Машуров и чем известен в бизнес-среде

После 24 февраля 2022 года Машуров и его компания сосредоточились на гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от вторжения

Вадим Машуров – ИТ-предприниматель, инвестор, основатель компании Instime.World, один из самых молодых долларовых миллионеров Украины.

Вадим Машуров родился в Броварах Киевской области 2 июня 1997 года в обычной небогатой семье. Не женат, детей нет.

Образование

Учился в гимназии "Фортуна" (2003 — 2008) и в гимназии имени С.И. Олейника в Броварах (2008 – 2012).

В 2012 — 2016 годах учился в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета. Получил специальность "Инженерия программного обеспечения", "Разработка программного обеспечения".

С 2016 по 2019 год учился в Институте компьютерных информационных технологий Национального авиационного университета на кафедре инженерии программного обеспечения.

ИТ-предприниматель Вадим Машуров

Карьера

Еще в детстве Машуров увлекся компьютером. Постепенно новое хобби полностью увлекло 11-летнего парня. Он накапливал знания по программированию, начал писать свои игры, а со временем понял, что это для него интереснее, чем играть в компьютерную игру.

В 14-летнем возрасте он устроился в компанию YoV Games, занимавшуюся разработкой компьютерных игр. Это был стартап, который финансировали американские инвесторы. К 17 годам Вадим стал настоящим специалистом своего дела.

- "Я всегда ориентировался на людей, которые на несколько ступеней выше меня. Мне не было интересно сравнивать себя с кем-то из моей рабочей среды, а наоборот – брать пример с тех, кто добивается масштабного успеха", – вспоминает Машуров о мотивации в подростковом возрасте.

В 17 лет Машуров начал непосредственно учить специфику организации и функционирования ИТ-бизнеса. Он устроился в небольшую компанию, больше похожую на веб-студию. Ею руководило два партнера старше Вадима на 7-8 лет. Парень начал работу в этой фирме, выполняя функции технического директора. Через полгода Машуров стал полноправным партнером и впоследствии закрывал всю техническую часть и обеспечивал работу с коллективом. Он контролировал повышение квалификации уже работающих специалистов, лично подбирал кандидатов на новые вакансии и проводил собеседования, увольнял людей, не подходивших им по уровню подготовки.

Через несколько лет Машуров обустроил собственный новый офис, перевез своих работников, а потом появился его новый проект – Instime.

Перед этим, в 2017 году он провел для работников Google Ukraine спецкурс и на своих лекциях рассказал о децентрализованных технологиях, в частности, о системе блокчейн.

Проект Instime

Instime – это сервис по продвижению в самой популярной социальной сети Instagram, который уже в 2019 году становится известным и востребованным. Он работает в 110 странах мира и включает более 120 тысяч пользователей.

- Впоследствии мы прибавили в сервис обучение. После этого, сделали то, что я люблю больше всего – добавили нейронную сеть, помогающую продвигать свою страницу. Сейчас компания работает над усовершенствованием обучения, клиенты смогут получать новые профессии и курсы по современным потребностям рынка" — рассказывает Машуров о текущих делах компании.

В сентябре 2020 года стало известно, что China Convergence Fund приобрела технологию сервиса для продвижения в соцсетях, созданную украинскими разработчиками Instime. Стоимость сделки составила около $15 млн.

На международном форуме "Лаборатория онлайн бизнеса – 2019" Давид Арахамия назвал компанию Instime.world Вадима Машурова одной из самых успешных и поставил ее в пример для молодых айтишников. Он отметил, что всего за полгода проект стал приносить владельцам более 3 миллионов долларов ежемесячно. Сайт "24СМИ" назвал его гуру украинского ИТ-бизнеса.

Другие проекты Машурова

После продажи компании Instime Машуров ушел на финансовые рынки. Активно занимается торговлей акциями и криптовалютами. разрабатывает собственные проекты — криптобиржи и криптокошельки.

Следующим шагом стало предоставление технических решений, разработка и внедрение блокчейн-технологий. Команда Машурова начала предоставлять услуги с блокчейном крупным компаниям на аутсорсе.

В период роста интереса к криптовалютам, появляется все больше новых компаний, предлагающих собственные продукты на основные блокчейн разработок, как и компаний, уже давно известных во всем мире, и пытающихся адаптироваться к трендам, предлагая тестовые цифровые продукты или собственную криптовалюту. Именно в таких случаях лучше обращаться к специалистам, которые знают, как реализовать идею благодаря разработке на блокчейне, которым и стал Машуров. Ему удалось собрать криптоэнтузиастов и создать компанию, которая предлагает профессиональные услуги на рынке крипты стремительно развивающемся в последние годы.

В настоящее время Машуров отмечает такие перспективные направления блокчейн-технологий как NFT, лаунчпады, метавселенная и блокчейн решения новых игроков рынка. Именно в этих сферах продолжает развиваться компания под его руководством.

- "Сейчас мы работаем над запуском собственного лаунчпада, успеху которого будет способствовать наш опыт, полученный благодаря реализации криптокошелька и эстонской лицензии. В частности, лицензия дает право на предоставление услуг по обмену криптовалют, а также выступать провайдером услуг кошелька виртуальных активов," – рассказывает о планах Машуров. — "Мы также работаем над внедрением новых альтернативных бизнес-стратегий, которые лучше отвечают ценностям блокчейн-технологий. Кроме стандартных моделей крупных вкладов крупных инвесторов, мы хотим привлекать мелкие инвестиции от коммьюнити, верящих в проект, тем самым клиенты становятся инвесторами, частью продукта".

Реализованный Машуровым криптокошелек получил положительные отзывы пользователей и криптокомьюнити.

Один из продуктов, над которым сейчас работает Машуров, он сам называет экосистемой, связанной с криптовалютой. Комплексный продукт, который позволит пользователям, кроме хранения и обмена криптовалюты, использовать ее для инвестиций, депозитов, покупки и продажи NFT, участия в запусках стартапов, проектов и т.д. То есть сообщество, одновременно являющееся инвесторами, получает большое количество услуг и возможностей с криптовалютой на одной, надежной платформе.

Машуров называет крипторынок еще молодым, поэтому ожидает появления все большего количества новых блокчейнов и финансовых инструментов. По его мнению, для новичков было бы полезно в начале разобраться с заинтересовавшим их продуктом, больше узнать о компании, которая за ним стоит, предлагаемые ею решения. Только убедившись в команде и узнав об инструментах, которые она предлагает, можно размышлять над приобретением монеты (токена), если вы хотите вкладывать собственные средства в развитие выбранной компании. Важно, чтобы компания, которая предлагает эту монету, имела четкое видение как она связана с глобальным миром, каково ее предназначение.

- "Для качественных инвестиций недостаточно просто иметь деньги, инвестор – это профессия, нуждающаяся в опыте, понимании, а часто и в командных усилиях" – говорит Машуров.

Запуск банка

Сейчас компания Машурова готовится к запуску банка. Для этого у уже есть свой криптовалютный кошелек и лицензия. Также планируется запуск Launchpad – акселератора стартапов.

- "Но у нас будет немного нестандартная модель. Не та, где пришел инвестор, дал денег и ушел. В нашем случае стартап будет получать большое количество людей, и от каждого из них какую-нибудь незначительную сумму средств. То есть, они становятся его инвесторами. В результате проект получает и аудиторию, и финансы. У нас много других интересных решений в этом направлении – создается целая экосистема, связанная с криптовалютой", — рассказал Машуров.

Помимо прочего компания Машурова хочет охватывать аудиторию с раннего возраста. Например, уже с 7 лет выдавать детям банковские карты с родительским контролем. У детей будет возможность выбирать нишу для инвестирования, где внутренней монетой будет токен экосистемы.

Чем занимается Instime во время войны

После 24 февраля 2022 года Машуров и часть сотрудников уехали за границу. Команду изначально планировали передислоцировать в Черногорию, но в итоге люди рассредоточились по трем странам: Польше, Испании и Швейцарии.

- "Частично наших ребят мы вывезли еще до войны. Это было связано с тревогой из-за накаленной политической ситуации. Но согласились не все. Часть сотрудников все-таки остались в стране, но продолжают работать в компании", — говорит IT-предприниматель.

Некоторые сотрудники приняли решение защищать страну.

- "Были такие, что не просто решили остаться, а уволились и пошли добровольцами в тероборону. При этом компания постаралась позаботиться об их финансовом состоянии. Мы всех, невзирая от выбора, постарались максимально поддержать, в том числе финансово. Но не все приняли помощь. Некоторые попросили перечислить деньги на нужды ВСУ", — рассказывается Машуров.

Компания Машурова также предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от боевых действий.

- "Мы сосредоточились на гуманитарной помощи и постарались помочь сотням семей пострадавших от войны. Помимо этого наши коллеги и партнеры из других стран, в частности из Казахстана, тоже присоединились к инициативе, перечислив довольно крупную сумму", — отметил бизнесмен.

При этом, как Машуров, так и его партнеры по бизнесу, в будущем планируют вернуться в Украину вместе с командой.

- "Вернуться после войны планируем обязательно. Речь идет не только о людях, но и об офисах. Мы готовы помочь экономике рабочими местами и налогами. Я после войны также планирую если не остаться насовсем, то задержаться в Украине подольше. Это время будет интересным, ведь мы будем общими усилиями отстраивать нашу страну", — подытожил он.