Вболівати і донатити: Parimatch і KOLO передали ЗСУ дрони-розвідники, придбані на внески глядачів-патріотів

Два підрозділи ЗСУ отримали і випробували українські БПЛА від виробника "Небесна кара", призначені для розвідки в тилу та коригування артилерійського вогню в режимі реального часу. Дрони були придбані на донати українських вболівальників під час ексклюзивних трансляцій топових спортивних подій – їх організовував Parimatch Ukraine у співпраці з благодійним фондом KOLO. За 4 трансляції футбольних і баскетбольних матчів вдалося зібрати 630 000 грн, на які і придбали 4 безпілотні комплекси.

БПЛА від українського виробника "Небесна кара" вже знаходяться в руках наших захисників і залучені до розвідувальної роботи. Зокрема, допомога надійшла 30-їй ОМБр на миколаївському напрямку та підрозділу Американського піхотинця. Серед характеристик моделі – дальність польоту до 30 км навіть в умовах радіоелектронної боротьби, швидкість, маневреністю та передача високоякісної картинки. Це дає змогу розвідникам вдало обходити РЕБи та передавати максимально точну інформацію артилеристам перед ураженням цілі.

Придбання дронів стало можливим завдяки сотням спортивних вболівальників з України та з-за кордону. Поціновувачі спорту донатили на потреби ЗСУ в прямому ефірі під час чотирьох трансляцій. А саме, футбольних матчів "Дніпро-1" — "Шахтар" і "Челсі" — "Арсенал", а також баскетбольних поєдинків Нідерланди — Україна та Україна — Ісландія.

Трансляції відбулися завдяки Parimatch Ukraine. Компанія також запросила до коментування зіркових гостей зі світу спорту – Олександра Шовковського й Олександра Денисова. І залучила до співпраці відомі спортивні платформи, які займаються ексклюзивними трансляціями для спортивних фанів – FootballHub, Setanta Sports та Футбол 2.0.

"Наша команда втілювала проєкти, які дозволяють обєднати спортивних вболівальників і зібрати більше коштів для потреб українських військових. За кожним з таких проєктів – реальна допомога ЗСУ. Допомогти вистояти та перемогти, як і раніше, залишається для нашої компанії завданням №1", – зазначила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Своєю чергою благодійний фонд KOLO виступив співорганізатором народного збору. "Нестандартні колаборації дозволяють знаходити нові шляхи допомоги ЗСУ. Цього разу нам вдалося посилити захисників розвідувальними дронами. Така співпраця конвертується в нові здобутки для української армії. Чим більше їх буде, тим краще військовим", — підсумував представник KOLO

Нагадаємо, у 2022 році бренд Parimatch надав допомогу ЗСУ на 386 млн гривень, на 9,3 млн з яких було придбано та передано на передову 41 дрон.