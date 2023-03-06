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Favbet Foundation передав позашляховик Nissan підрозділу "Киянина"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Favbet Foundation передав позашляховик Nissan підрозділу "Киянина" Новина оновлена 06 березня 2023, 12:37

Благодійний фонд Favbet Foundation передав позашляховик Nissan Navara підрозділу, в якому служить військовий з позивним "Киянин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"Завдячуючи таким людям, волонтерам, багато в чому і тримаються Збройні Сили. Техніка - це важливий компонент для виконання бойових завдань. Ще раз подяка Favbet Foundation, президенту фонду. Респект і повага від 204-го окремого стрілецького батальйону", - зазначив "Киянин".

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом з компаніями-партнерами передав для ЗСУ більш ніж 75 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.