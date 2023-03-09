Від початку великої війни ЗСУ отримали 80 автомобілів за сприяння Favbet Foundation

З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили та інші сили оборони України за сприяння фонду Favbet Foundation отримали 80 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

80-й автомобіль — позашляховик Ford Ranger — отримав загін спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Авто буде допомагати бійцям виконувати бойові завдання в Донецькій області.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом з компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.