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Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики, квадрокоптери і тепловізори

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Favbet Foundation передав ЗСУ два позашляховики Новина оновлена 13 березня 2023, 18:27
Favbet Foundation передав ЗСУ два позашляховики

ЗСУ отримали чергову допомогу від благодійного фонду Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України чергові два позашляховики для допомоги на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представників фонду.

Артилерійській бригаді "Запорізька Січ" фонд передав позашляховик Hyundai Terracan. Високопрохідний пікап Mitsubishi L-200 надійшов у розпорядження підрозділу, в якому служать співробітники Favbet.

Також підрозділ отримав від фонду два квадрокоптери DJI Mavic 3 та два тепловізори Lynx LH15.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 80 авто, більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Теги:
#Волонтери #ЗСУ #Favbet Foundation