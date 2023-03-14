Григорій Козловський та ФК "Рух" вкотре допомогли українським військовим

Футбольний клуб "Рух" та його засновник Григорій Козловський продовжують активно допомагати українським захисникам, — цього разу передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України сім квадрокоптерів.

Також бійці отримали металошукачі, оргтехніку та канцелярське приладдя, які теж їм необхідні.

Варто зауважити, що DJI Mavic 3 – це квадрокоптер, який здатен здійснювати високоякісну фотозйомку або надавати відео в режимі реального часу. Його характеристики дозволяють знімати в темний час доби за допомогою тепловізійної камери. Військові використовують його переважно під час розвідувальних операцій. Проте також можна переобладнати "пташечку" під ударний безпілотник.

Більше дронів – більше бавовни

Олег ПОДЛІВАХІН, підполковник 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ: "Зараз існує такий вислів: "Більше дронів – більше бавовни". Відповідно кожен такий коптер несе свою місію щодо виявлення та знищення ворога та коригування вогню артилерії 45-ої бригади. Практично вся допомога, яку нам надає футбольний клуб "Рух", є дієвою та плідною. Від нашого командування й особового складу висловлюю слова безмежної вдячності за постійну та систематичну підтримку наших підрозділів. Дякуємо за активну громадську позицію в досягненні спільної мети у знищенні ворога. Хочу сказати, що з такою допомогою підрозділи артилерії досягнуть ще більше успіхів на полі бою".

Маркіян ЛОПАЧАК, молодший лейтенант 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ: "Ми робимо спільну справу. Літальних апаратів і справді не вистачає, прикро, що вони втрачаються, бо це дорогі речі. На жаль, це війна, і ми не можемо впливати на такі моменти, тому постійно доводиться оновлювати цей парк. Тому дуже дякуємо футбольному клубу "Рух", Григорію Козловському та генеральному директору Ігорю Дедишину за ту допомогу, яку отримуємо".

DJI Mavic 3 зараз є найбільш розповсюдженими. Їх активно використовують і Збройні сили України та наші вороги. У поєднанні ціни та якості, а також у плані використання це одні з найпростіших одиниць техніки. Незважаючи на невеликі характеристики щодо дальності польоту та роботи по них РЕБів і антидронових рушниць, їх можна вдало використовувати, проводити розвідку на невеликих дистанціях і коригувати вогонь. Тому у вмілих руках вони перетворюються на надзвичайно сильну допомогу, зокрема, для артилеристів, які можуть краще знищувати наших ворогів.

Ігор ДЕДИШИН, генеральний директор футбольного клубу "Рух": "З огляду на те, якою інтенсивною стає наша допомога, можна сказати, що ми вийшли на дещо інший рівень. Є багато замовлень, реагуємо на них. Але найголовніше, що з плином часу вдалося налагодити добру логістику, і ця допомога вже в нас на потоці. Вже є по 2-3 замовлення наперед, це триває постійно, процес не зупиняється. Дуже приємно, що військові бачать у нас надійного партнера. Завжди намагаємося вчасно доставити необхідну допомогу. Сьогодні передаємо вкрай необхідні на фронті дрони Mavic. На жаль, вони мають таку властивість, що дуже швидко виходять з ладу, тому стають розхідним матеріалом, і постійно треба їх запаси поповнювати. Ми ж не зупиняємося, наша допомога стає більш системною та інтенсивною. Тішимося з того, що можемо бути корисними для наших захисників".

Нагадаємо, що декілька днів тому футбольний клуб "Рух" і Григорій Козловський передали на потреби Збройних сил України безпілотники "Посейдон".

Маркіян ЛОПАЧАК: "Нещодавно нам передали комплекси "Посейдон", зараз – квадрокоптери. Обговорили також наступні моменти, що стосуються літальних комплексів, які виготовляють у нашому регіоні. Маємо хорошу безпосередню співпрацю з їх виробником. Дуже тішить, що футбольний клуб "Рух" долучився до закупівлі й цих комплексів. У подальшому вони працюватимуть на благо нашої країни та допомагатимуть нищити ворога".