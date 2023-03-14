Григорий Козловский и ФК "Рух" в очередной раз помогли украинским военным

Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский продолжают активно помогать украинским защитникам, — на этот раз передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины семь квадрокоптеров.

Также бойцы получили металлоискатели, оргтехнику и канцелярские принадлежности, которые тоже им необходимы.

Стоит отметить, что DJI Mavic 3 – это квадрокоптер, способный осуществлять высококачественную фотосъемку или предоставлять видео в режиме реального времени. Его характеристики позволяют снимать в темное время суток с помощью тепловизионной камеры. Военные используют его преимущественно при разведывательных операциях. Однако также можно переоборудовать "птичку" под ударный беспилотник.

Больше дронов – больше бавовны

Олег ПОДЛИВАХИН, подполковник 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ: "Сейчас существует такое выражение: "Больше дронов – больше бавовны". Соответственно каждый такой коптер несет свою миссию по выявлению и уничтожению врага и корректировке огня артиллерии 45-й бригады. Практически вся помощь, которую нам оказывает футбольный клуб "Рух", эффективна и плодотворна. От нашего командования и личного состава выражаю слова безграничной благодарности за постоянную и систематическую поддержку наших подразделений. Спасибо за активную общественную позицию в достижении общей цели по уничтожению врага. Хочу сказать, что с такой помощью подразделения артиллерии добьются еще больше успехов на поле боя".

Маркиян ЛОПАЧАК, младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ: "Мы делаем общее дело. Летальных аппаратов действительно не хватает, досадно, что они теряются, потому что это дорогие вещи. К сожалению, это война и мы не можем влиять на такие моменты, поэтому постоянно приходится обновлять этот парк. Поэтому очень благодарны футбольному клубу "Рух", Григорию Козловскому и генеральному директору Игорю Дедышину за ту помощь, которую получаем".

DJI Mavic 3 сейчас наиболее распространены. Их активно используют и Вооруженные силы Украины и наши враги. В сочетании цены и качества, а также в плане использования это одна из простейших единиц техники. Несмотря на небольшие характеристики по дальности полета и работы по ним РЭБов и антидроновых ружей, их можно удачно использовать, проводить разведку на небольших дистанциях и корректировать огонь. Поэтому в умелых руках они превращаются в очень сильную помощь, в частности, для артиллеристов, которые могут лучше уничтожать наших врагов.

Игорь ДЕДИШИН, генеральный директор футбольного клуба "Рух": "Учитывая, какой интенсивной становится наша помощь, можно сказать, что мы вышли на несколько иной уровень. Есть много заказов, реагируем на них. Но самое главное, что с течением времени удалось наладить хорошую логистику, и эта помощь уже у нас на потоке. Уже есть по 2-3 заказа вперед, это продолжается постоянно, процесс не останавливается. Очень приятно, что военные видят в нас надежного партнера. Всегда пытаемся вовремя доставить необходимую помощь. Сегодня передаем крайне необходимы на фронте дроны Mavic, которые, к сожалению, очень быстро выходят из строя, поэтому становятся расходным материалом, и постоянно нужно их запасы пополнять. Мы же не останавливаемся, наша помощь становится более системной и интенсивной. Радуемся тому, что можем быть полезными для наших защитников".

Напомним, несколько дней назад футбольный клуб "Рух" и Григорий Козловский передали на нужды Вооруженных сил Украины беспилотники "Посейдон".

Маркиян ЛОПАЧАК: "Недавно нам передали комплексы "Посейдон", сейчас – квадрокоптеры. Обсудили также следующие моменты, касающиеся летательных комплексов, которые производят в нашем регионе. Есть хорошее непосредственное сотрудничество с их производителем. Очень радует, что футбольный клуб "Рух" присоединился к закупке и этих комплексов. В дальнейшем они будут работать во благо нашей страны и будут помогать уничтожать врага".