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Байдужість влади до сімей зниклих безвісти воїнів — головна проблема сьогодення — правозахисниця Денісова

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
УНІАН

Через відсутність визначеного державою єдиного органу родина місяцями не має інформації про долю розшукуваної особи та не знає, який державний орган має надати відповідь про знаходження розшукуваного. Про це в інтерв'ю Цензор.нет розповіла голова правління Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

"Наш досвід роботи доводить, що потрібен єдиний державний орган, до якого має звернутися громадянин з питань розшуку рідних, отримання зворотного зв’язку, комунікацій щодо місцезнаходження полоненого родича, отримання відповідного статусу та реалізації права на отримання пільг та гарантій як оборонцем країни, так і членами його родини", — зазначила Денісова.

Також правозахисниця додала, що головна проблема на сьогодні – це байдужість влади, яка зобов’язана забезпечувати дотримання права на звернення людини, права на інформацію, а вони цього не роблять.

Український центр захисту прав людини надає юридичну підтримку рідним військовослужбовців. У лютому Центр підписав меморандум про співпрацю із благодійним фондом "Мрія" Юлії Паєвської (Тайри), який також має змогу надавати фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу сім'ям полонених і загиблих воїнів.

"Ми сьогодні виступаємо адвокатами людей, які до нас звертаються, та допомагаємо їм. От, наприклад, до нас звернулися родичі зниклих безвісти та полонених бійців 24 бригади з проханням про допомогу у формуванні звернень до органів влади. І ми це все зробили та отримали відповіді", — підсумувала Людмила.