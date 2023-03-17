В суді по справі Шаповалова не було змагального процесу, – адвокат

16 березня Київський апеляційний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги на ухвалу про тримання під вартою замміністра оборони В’ячеслава Шаповалова, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Нагадаємо, що 24 січня, після виходу журналістського розслідування про закупівлі харчів для ЗСУ, Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку, а міністр оборони Олексій Резніков підтримав його прохання. 1 лютого у Шаповалова було проведено обшук, а ДБР вручило йому підозру. Згодом він був заарештований. Його підозрюють у тому, що він, нібито, навмисно не включав у договори про постачання амуніції для Збройних Сил пункти про якість, тому частина поставлених товарів на суму біля 1,2 мільярди гривень виявилася неякісною.

Під час судового засідання у Київському апеляційному суді Шаповалов був на онлайн-зв’язку.

Адвокат Шаповалова, старший партнер адвокатського об’єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін, наголосив, що сторона обвинувачення не встановила і не довела мотив його підзахисного перешкоджати ЗСУ, як і не довела його провину.

Крім того, захисник зазначив, що неадекватною є і сума застави для Шаповалова – 402 мільйони гривень, тоді як самі слідчі надали суду довідку про те, що його доходи склали 1,5 мільйони гривень за чотири роки.

"Обвинувачення вважає, що 1,2 мільярди гривень недоведеної гіпотетичної шкоди – це дуже багато, а 500 мільйонів – саме таку заставу воно вимагало спочатку – дрібниця для людини, яка немає співставних доходів", — зазначив адвокат суддям.

Також Мітюрін зазначив, що сторона обвинувачення просто перелічила всі ризики, які прописані у КПК і які теоретично можуть виникнути, якщо Шаповалова помістити під домашній арешт. Однак чому ці ризики стосуються саме колишнього замміністра, який ніколи не був засуджений раніше, невідомо. Зокрема, сторона захисту заявила, що ризик можливого впливу Шаповалова на свідків виключений, оскільки єдиний свідок – голова Департаменту державних закупівель Богдан Хмельницький, на показах якого базується звинувачення, знаходиться у слідчому ізоляторі і йому інкримінують корисливий умисел.

Однак апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.

"Це рішення – свідчення того, що суд і сторона обвинувачення поки що грають на одній стороні, так виглядає змагальність процесу в Україні. Але ми зробимо все, щоб баланс було відновлено. Цю битву сьогодні ми програли, але перемога в війні буде за нами", — заявив Мітюрін після засідання суду.

Раніше в інтерв’ю "РБК-Україна" він зауважив, що Шаповалова не підозрюють у корупції і що кримінальне провадження проти нього не стосується ані продуктів харчування, ані завищення цін. По тим закупівлям, які йому інкримінують, у МО зараз ведеться претензійна робота щодо заміни неякісних товарів або повернення грошей. Також Мітюрін повідомив, що закупівлі проводились у компаній з країн НАТО, які мали відповідні сертифікати якості Альянсу. Він вважає обвинувачення проти Шаповалова абсурдними.

"Якщо в Шаповалова був умисел перешкоджати ЗСУ, тоді чому закуплені ним товари, які були визнані якісними, зараз використовуються Збройними Силами?" — сказав адвокат.