"Фундація Течія" придбала евакуаційне авто для прикордонників на бахмутському напрямку

Мікроавтобус Citroen Jumper уже виконує функції санітарного автомобіля для Краматорського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Авто придбала та передала ГО "Фундація Течія" та її директор Олег Крот

На запит Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України ГО "Фундація Течія" придбала та привезла в Україну дизельний мікроавтобус Citroen Jumper 2016 року випуску вартістю 650 тис. грн.

У клінічному центрі розповіли, що авто передали на потреби Краматорського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Він захищає східні рубежі, зокрема, бере участь в обороні Бахмута. Мікроавтобус уже допомагає в евакуації поранених.

"Фундація Течія" продовжує забезпечувати автомобілями Сили оборони України. Зараз у роботі – ще один мікроавтобус для медичних та евакуаційних цілей і два позашляховики загальною вартістю понад 1,5 млн грн. Найближчим часом вони будуть передані військовим.