Митниця продовжує відводити очі: тіньові схеми при експорті металобрухту в ЄС стають більш нахабними

Постачальники, які формально давно не працюють, та склади, яких не існує в реальності — ніщо з цього не здатне переконати митників у сумнівності походження металобрухту, який вони пропускають через кордон. Відтак, обсяги вивезення дефіцитної сировини зростають. Як і розміри хабарів.

Безконтрольне вивезення з України металобрухту в Європейський Союз за підсумками березня 2022 року знову встановило абсолютний рекорд. Місячний експорт перевищив 17 тисяч тонн. Тим часом, українські металургійні заводи продовжують заявляти про загострення дефіциту цієї стратегічної сировини, а деякі з них через це вже навіть призупиняли роботу.

Вивезення брухту чорних металів обмежують практично всі країни світу, в яких розвинута власна металургія. В Україні цим обмежувальним фактором має бути експортне мито в розмірі 180 євро з тонну. Але для поставок у ЄС діє пільгова ставка 3 євро. Це й створило діру, через яку потік дефіцитної сировини йде все більшими обсягами. Транзитом через ЄС український металобрухт везуть, зокрема, у Туреччину та невизнаний російський анклав Придністров’я.

Березнева стаття "Бізнес Телеграфу" щодо чорного ринку сертифікатів походження брухту Euro.1, на якому заробляють митники, мала чималий резонанс. Державна митна служба влаштувала закриту внутрішню перевірку митниць Волині, Рівного та Львова. Деякі партії брухту на кордоні навіть зупиняли. Але в підсумку це призвело лише до підвищення нелегальної плати, яку нині митники беруть за оформлення відверто сумнівних вантажів. Якщо наприкінці 2022 року сума хабарів становила близько 50 доларів з кожної тонни, то у квітні вона практично подвоїлась.

Іржаві фокуси

Відтак, експортери металобрухту все менше уваги приділяють бодай якомусь пристройному прикриттю своїх оборудок. Їх легко помітити навіть при побіжному аналізі митних та податкових баз. Наприклад, згідно даних Митної служби, які отримав "Бізнес Телеграф", компанія "Керамет" у листопаді-грудні 2022 року експортувала у Польщу на Keramet Polska SP 1,09 тис. тонн брухту. З них 758 тонн, згідно висновку експерта Торгово-промислової палати, було ніби-то придбано на лінії фронту, у Краматорського феросплавного заводу. Це підприємство належить росіянину, воно давно не працює і з лютого 2022 року не подає податкової звітності. Та навіть якщо на це не зважати, згідно з даними бази податкових накладних, реальні обсяги поставок від КФЗ на "Керамет" у період з листопада по січень склали 269,1 тонн. Виходить, що майже дві третини цього брухту взялося практично нізвідки, або його купили дуже давно. Оскільки КФЗ не подає звітності, це дає можливість легко "жонглювати" датами у прихідних документах.

Але це частина фокусу. Згідно висновку того ж експерта Торгово-промислової палати, придбаний Кераметом брухт перед експортом зберігався на складі у місті Кам’янське на вул.Українській, 72. Як з’ясував "Бізнес Телеграф", цієї адреси фізично не існує. Вона вигадана. На цій вулиці у приватному секторі Кам’янського просто немає стільки будинків. Місцеві мешканці зізнаються, що ніколи не бачили якогось складу металобрухту не тільки на своїй вулиці, а й на сусідніх.

На вулиці Українській в Кам’янському лише 7 будинків, тому складу металобрухту за вигаданою адресою вул. Українська, 72 просто не могло бути.

"Бізнес Телеграф" надавав можливість гендиректору компанії "Керамет" Володимиру Бублею пояснити "магію" походження брухту і митних сертифікатів на нього ще при підготовці березневого тексту. Але конкретних пояснень і хоч якихось фактів чи доказів він так і не надав. Натомість очолювана Бублеєм асоціація УАВтормет випустила заяву про "маніпулятивні та відверто брехливі тези щодо дефіциту металобрухту, "зелену" металургію, вимивання залишків брухту через експорт, корупційні схеми при експорті в країни ЄС тощо". Ми залишаємо можливість для пана Бублея дати чітке пояснення конкретним фактам, які наведені у цьому матеріалі, і готові їх опублікувати.

"Конфіденційні інформація"

Тим часом, свої пояснення щодо пропуску через кордон сумнівних вантажів з брухтом "Бізнес Телеграфу" нарешті надала Державна митна служба. Директор Департаменту контролю та адміністрування митних платежів Дмитро Падун повідомив, що згадані у нашому березневому матеріалі "обставини взято до уваги та врахування при розробленні та організації заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також організації роботи з оцінки корупційних ризиків". Крім того пан Падун відзначив, що не може надати нам інформацію про причини ігнорування очевидних ознак сумнівності походження конкретних партій металобрухту, на які ми вказали у запиті: "Відповідно до статті 37 Митного кодексу України інформація тa документи про походження металобрухту, подані субʼєктами господарювання для видачі сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1, є конфіденційними".

Залишається покладатись на ефективність внутрішніх перевірок Держмислужби. Хоча сподівань на те, що митники добровільно відмовляться від стабільного потоку тіньових "вдячностей" від заготівельників брухту, відверто небагато. Більший ефект, вочевидь, матиме повне кадрове перезавантаження митниці, ініційоване головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Він повідомив "Бізнес Телеграфу", що концепція такого перезавантаження вже попередньо схвалена. І урядових рішень з цього приводу слід очікувати вже найближчим часом. "Митниця є одним з найбільш корумпованих органів. Держава і бізнес втрачає великі гроші від неналежної організації її роботи. Тому необхідним є перезавантаження служби, проведення відкритого конкурсу на Голову ДМСК, переатестація митників, відмова від хибних практик та побудова митниці на нових, прозорих принципах", — відзначив пан Гетманцев.

Поза тим, у квітні обсяги безконтрольного вивезення дефіцитного брухту з України в ЄС мають всі шанси побити черговий рекорд. Адже "віртуальні" склади за неіснуючими адресами нікуди з документів фірм-заготівельників не зникли, а у митників, як і раніше, все "дуже погано" із зором, щоб зазирнути у свої ж бази та базу податкових накладних для елементарного порівняння.