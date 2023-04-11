МВФ запровадив безпрецедентні обмеження та пряму щомісячну фінансову звітність для Нафтогазу

Таке рішення свідчить про наявність у МВФ зауважень до роботи української компанії

Міжнародний валютний фонд запровадив щомісячну звітність щодо фінансового стану НАК "Нафтогаз України" та Оператора ГТС. Про це йдеться у Технічному меморандумі про взаєморозуміння, опублікованому на сайті МВФ (стр. 159, пункт 88).

Інформація про грошові потоки обох компаній має передаватись до МВФ не пізніше 25 числа наступного за звітним місяця. Зокрема, у звіті Групи Нафтогаз має бути інформація про обсяги та ціни закупівлі та реалізації газу (закупівля газу внутрішнього та імпортного виробництва, реалізація населенню, теплокомуненерго, бюджетним установам, промисловості), основні статті доходів, витрат і фінансування. Крім того, "Нафтогаз" щомісяця надаватиме до МВФ оновлену інформацію про фінансові зобов’язання компанії з графіком виплат відсотків та основної суми кредитів.

У Меморандумі про економічну та фінансову політику, який міститься у цій же публікації на сайті МВФ, встановлюється обмеження суми, яка може бути виплачена "Нафтогазу" з державного бюджету у 2023 році на компенсацію ПСО (покладання спеціальних зобов’язань). Ця сума не має перевищувати 60 млрд грн (або приблизно 1% від ВВП).

"Це дійсно безпрецедентне рішення, що МВФ буде щомісяця контролювати фінанси Нафтогазу, — вважає голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. - Це говорить про те, що у Фонду є зауваження до роботи НАК "Нафтогаз України". Думаю, що у МВФ помітили проблеми з надходженнями коштів до Нафтогазу, тому ввели додаткові умови контролю. Фонд хоче контролювати надходження до бюджету від НАКу, щоб розуміти, як Україна може розраховуватися за надані кредити перед іноземними кредиторами Нафтогазу та МВФ зокрема".

"Політика наших іноземних партнерів вказує на те, що вони не збираються списувати нам борги. І вимагають від НАКу в тому числі, віднаходити кошти, щоб компенсувати залучення. Нам за все треба буде розраховуватись. А Нафтогаз не бачить інших шляхів отримання коштів, окрім як підняти тарифи на енергоресурси", — резюмує експерт.