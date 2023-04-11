МВФ ввел беспрецедентные ограничения и прямую ежемесячную финансовую отчетность для Нафтогаза

Такое решение свидетельствует о наличии у МВФ замечаний к работе украинской компании

Международный валютный фонд ввел ежемесячную отчетность по финансовому положению НАК "Нефтегаз Украины" и Оператора ГТС. Об этом говорится в Техническом меморандуме о взаимопонимании, опубликованном на сайте МВФ (стр. 159, пункт 88).

Информация о денежных потоках обеих компаний должна передаваться в МВФ не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца. В частности, в отчете Группы Нафтогаз должна быть информация об объемах и ценах закупки и реализации газа (закупка газа внутреннего и импортного производства, реализация населению, теплокоммунэнерго, бюджетным учреждениям, промышленности), основные статьи доходов, расходов и финансирования. Кроме того, "Нафтогаз" будет ежемесячно предоставлять МВФ обновленную информацию о финансовых обязательствах компании с графиком выплат процентов и основной суммы кредитов.

В Меморандуме об экономической и финансовой политике, который содержится в этой же публикации на сайте МВФ, устанавливается ограничение суммы, которая может быть выплачена "Нафтогазу" из государственного бюджета в 2023 году на компенсацию ПСО (возложение специальных обязательств). Эта сумма не должна превышать 60 млрд грн (или примерно 1% ВВП).

"Это действительно беспрецедентное решение, что МВФ будет ежемесячно контролировать финансы Нафтогаза, — считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. — Это говорит о том, что у Фонда есть замечания к работе НАК "Нафтогаз Украины". Думаю, что у МВФ заметили проблемы с поступлениями средств в Нафтогаз, поэтому ввели дополнительные условия контроля. Фонд хочет контролировать поступления в бюджет от НАКа, чтобы понимать, как Украина может рассчитываться за предоставленные кредиты перед иностранными кредиторами Нафтогаза и МВФ в частности".

"Политика наших иностранных партнеров указывает на то, что они не собираются списывать нам долги. И требуют от НАКа в том числе находить средства, чтобы компенсировать привлечение. Нам за все нужно будет рассчитываться. А Нафтогаз не видит других путей получения средств, кроме как поднять тарифы на энергоресурсы", — резюмирует эксперт.