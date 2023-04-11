У Міноборони офіційно затвердили склад антикорупційної громадської ради

Причиною створення антикорупційної ради став скандал в Міністерстві з закупівлею продуктів

Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про затвердження складу новоствореного антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві. У результаті всенародного голосування членами антикорупційного органу стали 15 громадських діячів та волонтерів:

Геращенко Олександр Володимирович – від ГО "Центр протидії рейдерству та корупції";

Григорян Артак Володійович – від ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";

Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО "Асоціація правників України";

Кальницький Віталій Володимирович – від ГО "Антикорупційна сокира";

Кривошея Геннадій Григорович – від ГО "Разом проти корупції";

Масюк Віталій Володимирович – від ГО "Нова чесна Україна";

Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО "Сорорітас";

Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО "Асоціація правників України";

Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО "Асоціація правників України";

Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";

Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО "Антикорупційна сокира";

Свірко Олег Станіславович – від ГО "Сорорітас";

Трегуб Олена Миколаївна – від ГО "Незалежна антикорупційна комісія";

Шуба Анастасія Вадимівна – від ГО "Антикорупційна сокира";

Ярова Богдана Едуардівна – від ГО "Сорорітас".

"Склад антикорупційного органу, за який ви всі голосували, затверджено наказом Міністра оборони. Подальші дії: перевірка СБУ, та отримання доступу до державної таємниці", — написала на своїй сторінці у Facebook відома волонтерка та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова, яка перемогла в громадському голосуванні, набравши найбільшу кількість голосів.

Причиною створення антикорупційної ради став скандал в Міністерстві з закупівлею продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами на початку року. Протягом місяця Робоча група узгоджувала Положення про новостворений орган. У загальнонаціональному відборі взяли участь 29 кандидатів, загалом було подано понад 50 заявок.