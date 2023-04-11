У Міноборони офіційно затвердили склад антикорупційної громадської ради
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Причиною створення антикорупційної ради став скандал в Міністерстві з закупівлею продуктів
Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про затвердження складу новоствореного антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві. У результаті всенародного голосування членами антикорупційного органу стали 15 громадських діячів та волонтерів:
- Геращенко Олександр Володимирович – від ГО "Центр протидії рейдерству та корупції";
- Григорян Артак Володійович – від ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";
- Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО "Асоціація правників України";
- Кальницький Віталій Володимирович – від ГО "Антикорупційна сокира";
- Кривошея Геннадій Григорович – від ГО "Разом проти корупції";
- Масюк Віталій Володимирович – від ГО "Нова чесна Україна";
- Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО "Сорорітас";
- Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО "Асоціація правників України";
- Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО "Асоціація правників України";
- Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";
- Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО "Антикорупційна сокира";
- Свірко Олег Станіславович – від ГО "Сорорітас";
- Трегуб Олена Миколаївна – від ГО "Незалежна антикорупційна комісія";
- Шуба Анастасія Вадимівна – від ГО "Антикорупційна сокира";
- Ярова Богдана Едуардівна – від ГО "Сорорітас".
"Склад антикорупційного органу, за який ви всі голосували, затверджено наказом Міністра оборони. Подальші дії: перевірка СБУ, та отримання доступу до державної таємниці", — написала на своїй сторінці у Facebook відома волонтерка та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова, яка перемогла в громадському голосуванні, набравши найбільшу кількість голосів.
Причиною створення антикорупційної ради став скандал в Міністерстві з закупівлею продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами на початку року. Протягом місяця Робоча група узгоджувала Положення про новостворений орган. У загальнонаціональному відборі взяли участь 29 кандидатів, загалом було подано понад 50 заявок.