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У Міноборони офіційно затвердили склад антикорупційної громадської ради

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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У Міноборони офіційно затвердили склад антикорупційної громадської ради

Причиною створення антикорупційної ради став скандал в Міністерстві з закупівлею продуктів

Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про затвердження складу новоствореного антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві. У результаті всенародного голосування членами антикорупційного органу стали 15 громадських діячів та волонтерів:

  • Геращенко Олександр Володимирович – від ГО "Центр протидії рейдерству та корупції";
  • Григорян Артак Володійович – від ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";
  • Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО "Асоціація правників України";
  • Кальницький Віталій Володимирович – від ГО "Антикорупційна сокира";
  • Кривошея Геннадій Григорович – від ГО "Разом проти корупції";
  • Масюк Віталій Володимирович – від ГО "Нова чесна Україна";
  • Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО "Сорорітас";
  • Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО "Асоціація правників України";
  • Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО "Асоціація правників України";
  • Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";
  • Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО "Антикорупційна сокира";
  • Свірко Олег Станіславович – від ГО "Сорорітас";
  • Трегуб Олена Миколаївна – від ГО "Незалежна антикорупційна комісія";
  • Шуба Анастасія Вадимівна – від ГО "Антикорупційна сокира";
  • Ярова Богдана Едуардівна – від ГО "Сорорітас".

"Склад антикорупційного органу, за який ви всі голосували, затверджено наказом Міністра оборони. Подальші дії: перевірка СБУ, та отримання доступу до державної таємниці", — написала на своїй сторінці у Facebook відома волонтерка та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова, яка перемогла в громадському голосуванні, набравши найбільшу кількість голосів.

Причиною створення антикорупційної ради став скандал в Міністерстві з закупівлею продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами на початку року. Протягом місяця Робоча група узгоджувала Положення про новостворений орган. У загальнонаціональному відборі взяли участь 29 кандидатів, загалом було подано понад 50 заявок.

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#Дана Ярова