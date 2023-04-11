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В Минобороны официально утвердили состав антикоррупционного общественного совета

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Минобороны официально утвердили состав антикоррупционного общественного совета Новость обновлена 11 апреля 2023, 12:13

Причиной создания антикоррупционного совета стал скандал в Министерстве с закупкой продуктов

Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об утверждении состава вновь созданного антикоррупционного совещательного органа при Министерстве. В результате всенародного голосования членами антикоррупционного органа стали 15 общественных деятелей и волонтеров:

  • Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";
  • Григорян Артак Владиевич – от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
  • Грушовец Евгений Анатольевич — от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Кальницкий Виталий Владимирович – от ОО "Антикоррупционный топор";
  • Кривошея Геннадий Григорьевич – от ОО "Вместе против коррупции";
  • Масюк Виталий Владимирович — от ОО "Новая честная Украина";
  • Николаенко Татьяна Владимировна – от ОО "Сороритас";
  • Оджиковский Виталий Олегович – от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Остапенко Дмитрий Николаевич — от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Пионтковский Константин Анатольевич – от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
  • Прудковских Виктор Вячеславович – от ОО "Антикоррупционный топор";
  • Свирко Олег Станиславович – от ОО "Сориритас";
  • Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
  • Шуба Анастасия Вадимовна – от ОО "Антикоррупционный топор";
  • Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "Сороритас".

"Состав антикоррупционного органа, за который вы все голосовали, утвержден приказом Министра обороны. Дальнейшие действия: проверка СБУ и получение доступа к государственной тайне", — написала на своей странице в Facebook известная волонтер и председатель ОО "Мрія дітей України" Дана Яровая, которая победила в общественном голосовании, набрав наибольшее количество голосов.

Причиной создания антикоррупционного совета стал скандал в Министерстве с закупкой продуктов для украинских военнослужащих по завышенным ценам в начале года. В течение месяца Рабочая группа согласовывала Положение о созданном органе. В общенациональном отборе приняли участие 29 кандидатов, всего было подано более 50 заявок.

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