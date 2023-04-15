Ефективні, прозорі та оперативні закупівлі Міноборони — це пріоритет — Євген Грушовець

Адвокат Євген Грушовець розповів про пріоритети діяльності Громадської антикорупційної ради

На сьогодні найбільші витрати бюджету України ідуть на Міністерство оборони, відповідно в цій сфері можуть бути численні зловживання. Новостворена антикорупційний дорадчий орган при Міністерстві працюватиме якраз для того, щоб історії із "яйцями" та завищеними закупівлями не повторювалася.

Про пріоритети діяльності Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони розповів новообраний голова — адвокат Євген Грушовець.

"Ми хочемо, щоб всі рішення Міноборони, які впливають на здатність Збройних сил перемагати ворога приймалися швидко, прозоро і несли максимальний ефект. Тому в першу чергу Рада визначиться: яким чином ми можемо у сфері закупівель моніторити цю ситуацію; пришвидшити роботу; мінімізувати ризики. Готові працювати з Міноборони конструктивно до тих пір, поки Міноборони буде нас чути. Якщо нас не чутимуть — ми будемо приймати в кожному випадку рішення Радою. Але ми точно не хочемо нашкодити ні Збройним силам, ні Міністерству, або тому, що може наблизити нашу перемогу" — поділився новообраний голова Ради Євген Грушовець.

Також адвокат додав, що Громадська рада вживатиме всі конструктивні дії, щоб Міністерство надало відповідні документи та матеріали. В тому числі мова йде і про ті документи, доступ до яких обмежений, адже саме там може ховатися левова частка зловживань.

"Антикорупційна рада готова почути кожного, хто може запропонувати якісь рішення або повідомити про якісь обставини, що несуть корупційні ризики. Ми готові максимально швидко та ефективно реагувати на всі повідомлення, які будуть. Якщо побачимо зловживання — інформуватимем правоохоронні органи та контролюватимем, щоб це закінчувалося конкретними справами та вироками" — підсумував Грушовець.

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ "Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України". До складу Ради увійшли особи, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами загальнонаціонального голосування.