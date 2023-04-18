Чартер для Шмигаля за кошти західних донорів виглядає недолуго – політолог

Чартер для уряду Шмигаля зараз недоречний, особливо у поїздках до західних донорів, каже політолог

Використання прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем окремого чартерного літака для поїздок за кордон замість регулярного рейсу виглядає недолугим і не на часі. Особливо враховуючи, що всі видатки з державного бюджету, крім військових, сьогодні здійснюються за кошти західних донорів. Про це в блозі на сайті Цензор написав політолог Володимир Сонюк.

Йдеться про нещодавню подорож Шмигаля до Канади і Сполучених Штатів Америки, куди Шмигаль літав літаком української авіакомпанії SkyUp. Як стало відомо напередодні візиту, перевізник виграв тендер на постачання авіаційних послуг для офіційних делегацій за кордоном, поки літаки державіапідприємства "Україна" "прикуті" до аеродрому в Борисполі. Вартість послуг — 37 млн грн. на рік.

Сонюк навів приклад європейських скандалів, у які потрапляють чиновники через надмірне використання чартерних рейсів: "Буквально наприкінці березня з’ясувалось, що президент Євроради Шарль Мішель на минулорічний саміт ООН з питань клімату у Єгипті літав приватним чартером. Це викликало неабияке обурення, адже виходить, що чиновники не дотримуються того, про що домовляються — зменшення викидів". Через увагу до екології і контроль за використанням коштів платників податків тема чартерних перельотів регулярно стає причиною скандалів, додав експерт.

"Прем’єр Денис Шмигаль цього разу полетів до Канади і Штатів із польського Жешува на Boeing 737-800 зі звичайною компоновкою в 189 крісел. Однак, чи можна було цього не робити і полетіти звичайним літаком — прямим або навіть з пересадкою? Чи можна було змістити графік на час, коли із того ж Жешува вилітає прямий рейс до Нью-Йорка, або ж з Варшави — до Торонто чи Вашингтона?", — запитує політолог.

Він відзначив, що попри відносно плідні переговори, у публічній комунікації не прозвучало слово "реформи", адже саме в обмін на них західні країни будуть готові виділяти фінансування під відбудову.

"Чи варто для таких переговорів було ганяти цілий окремий літак? І чи не виглядає це так само недолуго, як у випадку з поїздкою [голови Євроради Шарля] Мішеля на кліматичний саміт, коли прохачі прибувають до того, хто дає, із фанфарами і оркестром замість скромного перельоту рейсовим економ-класом?", — йдеться в блозі Сонюка.

Ще один малоприємний момент, про який нагадав політолог, полягає в тому, що, на відміну від європейських чиновників, які витрачають на свої перельоти кошти власних платників податків — і при цьому в більшості випадків все ж намагаються економити — наш Кабмін витрачає, як відомо, кошти західних донорів. "Адже все, що збирається в Україні, одразу відправляється виключно на армію. А решта — від зарплат вчителів і лікарів до чартерних перельотів урядових делегацій — оплачують наші західні друзі. Що ми хотіли їм показати таким візитом?", — написав експерт.

"Звичайно, переговори, особисті контакти, нові пакети санкцій і військової допомоги, підтримання теми України постійно на перших шпальтах — це важливі завдання, і було б дивно, якби уряд щодня ними не займався. Однак формат життя "по-старому", "на широку ногу", навіть попри те, що не можемо собі цього дозволити, зараз очевидно не на часі", — вважає Сонюк.

Він відзначив, що за загальним правилом, європейські чиновники намагаються мінімізувати використання приватної авіації (навіть попри те, що бюджет на неї щороку закладається — для екстрених потреб), і за можливості користатися регулярними рейсами або поїздами. "Очевидно, що схожий протокол цілком могли б використовувати посадовці в Україні", — вважає експерт. Він також навів приклад досліджень, згідно з якими обсяг викидів на одного пасажира в чартерному приватному літаку — від 5 до 14 разів більше, ніж на регулярному комерційному рейсі.