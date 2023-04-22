Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури

В університеті культури відмітили 30-річчя ректорської діяльності Поплавського

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

В університеті культури відбулась епохальна подія – 30-річчя ректорської діяльності Михайла Поплавського.

Професорсько-викладацький склад, студенти та випускники університету культури влаштували ювіляру справжнє свято.

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

Зустрічали Михайла Поплавського аплодисментами, квітами та вигуками "Вітаємо!", "Браво!", "Многая літа!".

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти – презентували документальний фільм "Ректор. Університет майбутнього", в якому розповіли про досягнення університету та втілені новаторські стратегії розвитку ЗВО. Охарактеризували його як візіонера, топменеджера, наставника, трендсетера.

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

Михайло Поплавський подякував молоді, акцентувавши, що університет культури – це справа його життя: "Київський університет культури – це виш майбутнього, креативний інноваційний освітній простір із сучасними професійно-практичними лабораторіями. Ми знищили кордони між теорією та практикою і працюємо на перспективу розвитку української освіти.

Віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність – все це дозволяє нашим студентам сьогодні будувати і творити світ завтрашнього дня".

Успіх вишу базується, за словами ректора, на любові до студентів, потужному професорсько-викладацькому складі, інноваційних програмах навчання, комунікаційних стратегіях, успішному діджитал-маркетингу та агресивному інформаційно-комунікаційному медіаменеджменті.

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

Із нагоди 30-річного ювілею Михайло Михайлович представив нову книгу "Невідомий Поплавський". Укладачі видання розкрили психологічні аспекти феноменальної особистості. Автор літературного запису Сергій Товстенко і психолог Галина Кот зазначили: "Про таких людей говорять self-made man, "один на мільйон", "феномен", "унікум", "людина-парадокс"… У книзі "Невідомий Поплавський" йдеться про сутнісні психологічні основи непересічної особистості ректора університету культури Михайла Поплавського, дається глибокий психологічний аналіз "генетичних" і сформованих особистісних передумов його невгамовної енергії та оптимізму, успішності, результативності й популярності".

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

На урочистості, присвяченій ювілею, команда ректора презентувала оновлений персональний сайт Михайла Поплавського – poplavskiy.com. Його дизайн розробляли топові спеціалісти в Лондоні та Сан-Франциско, програмували у Швейцарії, а талановиті українські програмісти інтегрували цей проєкт. При створенні сайту використали елементи унікальної анімації, а головне – зробили його зручним для користувача будь-якого віку – можна гортати або свайпати.

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

Камертоном заходу стала прем'єра концертного кліпу на пісню "Роки летять", слова до якої написані штучним інтелектом.

"Роки невпинно так летять

А я люблю своє життя

А я люблю своє життя й минуле

Здіймаю очі в небеса

В житті – свобода і краса

І кожну мить щасливим з вами буду"

Відеоробота наскрізь просочена двіжовою енергетикою артиста та любов'ю до життя.

"Університет культури – місце щасливих людей. Світ змінюється. Життя продовжується. Роки летять", – сказав Михайло Поплавський.

Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

Михайло Поплавський – доктор педагогічних наук, професор, народний артист України, генеральний продюсер-власник ТМ "Українська пісня року", виконавець і популяризатор українських пісень.

Повний кавалер ордена "За заслуги" (2000 – III ступеня, 2001 – II ступеня, 2007 – I ступеня), триразовий лауреат національної премії "Людина року", п'ять років поспіль (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 рр.) визнаний "Ректором року".