Якщо не знати, то можна заплутатися: як знімати свідчення з багатотарифного лічильника

Покази лічильника необхідно знімати та передавати не лише вчасно, а й правильно

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги, українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому робити це потрібно правильно.

"Телеграф" розповідає, як правильно знімати показники з багатотарифного лічильника.

Такі лічильники електроенергії фіксують спожиті кіловати за двома або трьома часовими зонам. Так, на двотарифному лічильнику відображаються дані за поточним часом, датою, кількістю спожитої електроенергії в цілому та окремо за "нічним" та "денним" тарифом.

Показники необхідно знімати окремо по кожній зоні – "день" та "ніч". За підсумками показників лічильника формується рахунок за спожиту електроенергію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як передати показники лічильника за світло дистанційно. Якщо у вас є смартфон або комп’ютер, ви можете передати показники в телефонному режимі або онлайн через месенджери.

Також ми повідомляли, як правильно знімати показники лічильника за воду. Важливо не лише робити це вчасно, а й робити це правильно, а під час цієї процедури необхідно враховувати кілька важливих нюансів.