Бійці Нацгвардії почали відловлювати наркоділерів для акції "Спіймай баригу"

Бійці Нацгвардії за законом мають право брати участь в акції "Спіймай баригу" і отримувати винагороду

Перші 40 тисяч гривень винагороди за спійманого торгівця амфетаміном отримав боєць Національної гвардії в місті Кривий Ріг. На своєму сайті організатори акції "Спіймай баригу" повідомляють, що він виконав всі умови, відправив на електронну адресу необхідні документи та відеоматеріали. Після того – йому одразу перерахували гроші на картку.

Андрій Кузьменко, юрист проекту "Спіймай баригу".

Дійсно, на нашу електронну адресу надійшло повідомлення про те, що співробітники Нацгвардії під час патрулювання виявили та затримали в порядку, передбаченому чинним законодавством, з викликом відповідно патрульної поліції, особу, яка займалася збутом наркотичних речовин.

Зловмисника вдалося впіймати під час патрулювання вулиць, розповів нацгвардієць. Чоловік поводився дивно, викликав підозри, а коли до нього звернулися, спробував позбутися наркотиків. Долучитися до акції "Спіймай баригу" він вирішив через те, що його місто вже потопає в незаконній торгівлі небезпечними речовинами.

Віктор, учасник акції "Спіймай баригу"

Одного дня ми зловимо баригу – на наступний день буде новий барига. З цим боротися досить таки складно. Мої друзі та побратими будуть долучатися до акції "Спіймай баригу", щоби покращити боротьбу проти наркотрафіку в Кривому Розі та в цілому в Україні.

Юристи проекту наголошують – бійці нацгвардії за законом мають право брати участь в цій акції і отримувати винагороду.

Андрій Кузьменко, юрист проекту "Спіймай баригу".

Національна гвардія не є правоохоронним органом в тому розумінні, як Нацполіція та її Департаменти та підрозділи. Це особи, які патрулюють міста та селища, займаються виключно безпекою громадян.Повністю в рамках порядку проведення нашої акції, умов нашої акції це були перші особи, які отримали винагороду.

Свою винагороду боєць вже отримав на картку і розповів, що гроші витратить на амуніцію. "Полювання" на бариг він планує продовжувати, каже, тепер до нього точно долучаться і його колеги по службі.