Якщо цього не знати, то можна потрапити в халепу: як правильно знімати показники газового лічильника

Перед зняттям показання необхідно встановити, який у вас тип лічильника

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому робити це потрібно правильно.

Щоб не було плутанини "Тлеграф" розповідає, як правильно знімати показники лічильника газу.

Насамперед слід зазначити, що існує кілька типів газових лічильників і спочатку потрібно визначити, який тип відлікового пристрою має встановлений у вас лічильник: механічний або електронний.

Механічний лічильник газу

Основною відмінністю є барабан із цифрами, розташований на панелі. Число тут поділено на дві частини коми. А показники лічильника слід записувати зліва направо. Якщо бачите, що число розділяється комою, цифри після неї не потрібно записувати. Нулі зліва перед числом також не вказують. Якщо ж число не розділене комою, його потрібно записувати повністю.

Електронний газовий лічильник

Як і у випадку з механічним приладом, число розділено комою на дві частини. Також замість коми може використовуватись червона точка. Щоб зняти показники, потрібно записати цифри зліва (без нулів спочатку і цифр після коми чи червоної точки).

Нагадаємо, раніше ми писали про те , як передати показники лічильника за світло дистанційно. Якщо у вас є смартфон або комп’ютер, ви можете передати показники в телефонному режимі або онлайн через месенджери.

Також ми повідомляли, як правильно знімати показники лічильника за воду. Важливо не лише робити це вчасно, а й робити це правильно, а під час цієї процедури необхідно враховувати кілька важливих нюансів.