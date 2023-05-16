Якісний літній відпочинок допоможе дітям Героїв впоратися з травмами — волонтерка Ярова

Вирушити на відпочинок матимуть можливість сім'ї полеглих воїнів з усієї території України

Діти полеглих воїнів найважче переживають втрату близької людини. Щоб підтримати сім'ї Героїв громадська організація "Мрія дітей України" розпочала програму "Літо без війни", в рамках якої родини загиблих захисників відправлятимуться на відпочинок до країн Європи.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповіла волонтерка та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

"Наразі близько 90 родин ми готуємо до відпочинку в Польщі. Також плануємо відпочинок у Карпатах для сімей, які не можуть виїхати за кордон. В основному це мами з дуже маленькими дітьми. Ми закликаємо долучатися до підтримки програми, адже протягом усього літа триватимуть виїзди родин на курорти Європи. Саме відпочинок і "переключення" на позитив від постійної напруги та стресу дадуть можливість дитині впоратися з травмою, яку вона проживає", — поділилася Дана Ярова.

За її словами, завдяки соціально відповідальному бізнесу та небайдужим українцям вдалося вже зібрати частину коштів, щоб забезпечити дітей та їх матерів відпочинком у курортних містах Болгарії, Греції чи в Україні. Програма "Літо без війни" покриватиме 100% проживання протягом 7 днів та дорогу.

"Вирушити на відпочинок матимуть можливість сім'ї з усієї території України. В нашої організації є база родин Героїв, які потребують підтримки. Також ми запустили додатково анкетування. Будемо допомагати стільки, скільки необхідно, адже діти полеглих воїнів — це наша спільна відповідальність", — підсумувала волонтерка.