Артилеристи ЗСУ в районі Лимана отримали мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 110 авто

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних Сил України, який тримає оборону на Донеччині, отримав черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто надійшло в розпорядження артилерійського підрозділу "Марс", що працює в районі міста Лиман.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали більш ніж 110 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.