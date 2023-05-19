Ексголова Дніпропетровської облради Олійник може перебувати за кордоном та мати іноземний паспорт, — політолог

На думку Голобуцького, Олійника можно зарахувати до "окремого підвиду політичних тварин на цій війні"

Депутат Дніпропетровської облради і колишній її голова Святослав Олійник з початку широкомасштабного вторгнення рф в України міг виїхати за кордон по паспорту іншої держави. Про це написав політолог Олексій Голобуцький, посилаючись на інформацію від власних джерел.

"Джерела підтверджують, що Олійник має громадянство іншої країни і не з українським паспортом втік за кордон. Станом на зараз він і досі не в Україні", — повідомив Голобуцький.

За його словами, у Словаччині Олійник має нерухомість та рахунки в банку.

Політолог пригадав, що журналісти "Телеграфу" напередодні зв’язалися з депутатом, але Олійник не зміг прямо відповісти на питання щодо свого місцеперебування. За його словами, він "має право на перетин кордону відповідно до чинних правил".

На думку Голобуцького, Святослава Олійника можно зарахувати до "окремого підвиду політичних тварин на цій війні" — депутатів, які втекли за кордон в Європу і звідти "проповідують" мирні переговори з рф.

Йдеться про скандальний пост нібито Олійника, що з’явився в мережі на початку травня. У ньому автор згадав про публікації західних ЗМІ щодо можливості мирних переговорів з країною-терористом, до того ж з урахуванням інтересів рф. Попри те, що оригінал поста знайти не вдалось, в ЗМІ його активно обговорювали.

"Зараз багатьом у політичних колах не терпиться зайняти нішу розваленої ОПЗЖ. Кажуть, Олійник — один із таких недополітиків. Тому не дивуйтеся, якщо через якийсь час він повернеться до Дніпра і продовжить там пісню про компроміси і учьоти інтєрєсов самі знаєте кого", — підсумував Голобуцький.

Раніше ЗМІ повідомляли, що багато нерухомості й активів у Словаччині Святослав Олійник свого часу зареєстрував на свою громадянську дружину.