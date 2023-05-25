Закупівля харчування для українських військових тепер буде без корупційних зловживань - волонтерка Ярова

Міністерство оборони проводитиме закупівлі через систему Prozorro, що дасть змогу уникнути корупційних зловживань та картельних змов постачальників. Відновлення прозорих торгів стало можливим завдяки активній діяльності новоствореного дорадчого антикорупційного органу, до складу якого увійшли громадські діячі, волонтери та правники.

Про оновлений процес закупівель продуктів повідомила заступниця колегіального органу Міністерства оборони з питань оборонних закупівель за напрямом тилового забезпечення та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

"Закритий клуб по інтересах Міністерства оборони" оголошено закритим. Триденний марафон "від забору до обіду" та "зробіть на позавчора" закінчився. Вперше з моменту повномасштабного вторгнення закупівлі Міністерство оборони повертаються на Прозорро. Це стало можливим завдяки змінам внесеним в постанову Кабінету міністрів України №1275 (тут хотілось би відзначити роботу Міністерства економіки), а також завдяки непохитній позиції членів колегіального органу — прийняте рішення провести закупівлю саме через Прозорро. Не можу сказати, що це було легко, але ми вистояли під тиском, який таки був. Оголошення про проведення спрощених закупівель буде розміщено на Прозорро" — зазначила Дана Ярова.

За її словами, Міністерство оборони запропонувало граничні ціни на всі 409 найменування каталогу продуктів харчування. Для прикладу, гранична ціна на яйця вищої категорії 6,59 з ПДВ, яблука 24,51 з ПДВ. В процесі торгів ціни можуть тільки знижуватися, підвищуватись вони не можуть. За ці зміни колегіальний орган МО також проголосував позитивно.

"За новою процедурою буде закуплятися харчування. Вже встановлені граничні ціни на продукти: яйця по 17 грн та яблук по 52 вже не буде. Також Громадській антикорупційній раді вдалося розширити можливість входу майже для всіх учасників ринку харчування. І найважливіше: вперше від 24 лютого 2022 року торги відбуватимуться на Prozorro." — констатувала Дана.

Також Дана Ярова додала, що найважче було досягнути проведення закупівель через Prozorro та закликала операторів ринку харчування брати участь в торгах і стати постачальником Міністерства оборони.

"Шляхом прописання кваліфікаційних вимог значно збільшилось коло учасників ринку харчової промисловості, які можуть стати постачальниками Міністерства оборони. Тому закликаю всіх учасників ринку харчової промисловості вивчати документацію, ціни, подавати свої документи, брати участь в торгах, ставати постачальниками Міністерства оборони." — підсумувала Ярова