ЗМІ згадали, що нардеп Безгін досі не покараний за співпрацю з окупантами - продаж майна в Криму

Народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін досі не поніс відповідальності за співпрацю з окупаційною владою Криму. У 2020 році він склав довіреність на продаж належної йому квартири за законами Росії на свою тітку, яка є членкинею партії Єдіная Росія і депутатом окупаційного "парламенту" Криму, що є порушенням українського законодавства і може кваліфікуватися як колабораціонізм. Видання "Апостроф" нагадало про це у зв’язку з нещодавньою інформацією про націоналізацію майна Володимира Зеленського та інших громадян України в Криму.

Як стало відомо в січні 2023 року, Безгін надав довіреність своїй тітці Галині Герасимовій на продаж житла, яке йому дісталось в спадок від родичів — це квартира в Євпаторії. "Відповідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно, який публікувався раніше в ЗМІ, Віталій Безгін володів часткою в праві власності на нерухому майно, а саме квартири загальною площею 59.4 кв м у Євпаторії після того, як набув спадщину від своїх бабусі і дідуся. Потім, уже будучи народним депутатом — він вирішив, що квартиру слід продати. І для цього задіяв своїх родичів в Криму. До слова, згідно з опублікованими даними, російські паспорти є і у його сестри Олени Безгіної, і у батьків — Наталії та Юрія Безгіних", — йдеться в статті. На час укладання довіреності, Герасимова була і продовжує бути членом політичної партії "Єдина Росія" і депутатом Кримського "парламенту". Буквально напередодні вона розповідала про "успіхи благоустрою і невирішені проблеми" Євпаторії в інтерв’ю пропагандистському виданню "Спутнік".

"Квартиру продали за законами Росії, про що свідчить відповідний опублікований витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в Криму і вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України, а саме: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії)", — йдеться в матеріалі.

Утім, відзначають журналісти, Безгін так і не став предметом глибокого розслідування, попри те, що прямо визнав суверенітет Росії над окупованим Кримом. "Він виправдовувався, що отримав спадщину від бабусі і дідуся, які померли уже після початку окупації — а тому нібито за погодженням з Нацагентством запобігання корупції — вирішив, що надання довіреності депутатці від "Єдіної Росії" буде єдино правильним рішенням ситуації"- нагадали автори.

Втім, Нацагентство ніколи так і не підтверджувало, що нібито погодило Безгіну колаборацію з окупаційним режимом. Ба більше, в усіх роз’ясненнях цього органу прямо вказано, що продаж майна поза правилами українського законодавства є нікчемним. Відповідно, до декларацій повинні вноситися квартири і машини з кримською реєстрацією. Натомість очевидно, що навіть сплата нотаріального мита за реєстрацію довіреності — це вже злочин з фінансування окупанта і його терористичної діяльності, пише видання.

Видання пише, що експерти постійно говорять про нікчемність рішень окупаційного уряду і відсутність підстав для вчинення будь-яких правочинів з російською владою, адже після деокупації півострова, як і інших загарбаних Росією територій, там будуть діяти закони і право власності, закріплене саме в українських реєстрах. Щоб виконати вимоги українського законодавства і пройти процедуру продажу кримського майна так, щоб його визнала Україна — слід підписувати угоду на території, підконтрольній уряду.

"Десятки тисяч українських громадян і організацій, включно з Президентом Зеленським та Меджлісом кримськотатарського народу, вирішили не вигадувати обхідних шляхів і у жодний спосіб не йти на співпрацю з ворогом. Але деякі представники парламенту, такі як Віталій Безгін, вочевидь вважають себе вище встановлених в країні правил. А от чому "слуга" досі не поніс відповідальність згідно з українськими законами — питання до правоохоронних органів", — резюмують автори.