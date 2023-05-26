Родинам загиблих і полонених потрібно більше підтримки, ніж надає держава — Татуся Бо

Допомоги держави для родин загиблих воїнів і полонених українців недостатньо в масштабах російсько-української війни. Кожна родина зіштовхується з унікальними викликами та має різні потреби. Заснований Юлією Паєвською благодійний фонд "Мрія" зосереджений саме на індивідуальному підході до запитів таких сімей. Про це в інтерв’ю Суспільному розповіла виконавча директорка фонду "Мрія" Тетяна Комлик (Татуся Бо).

"Держава турбується про родини загиблих воїнів і полонених українців, але в кожного різна ситуація. Підопічними фонду є зокрема сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. На лікування та реабілітацію цих дітей ідуть шалені кошти, тому ми допомагаємо з пошуком лікарів, продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, взуттям, іграшками. Також є внутрішньо переміщені особи, фактично люди "вирвані з корінням", які приїжджають на абсолютно нове місце. Їм потрібно адаптуватися, налагодити побут, зробити приміщення комфортним для проживання", — зазначила Татуся Бо.

За словами волонтерки, підопічними фонду зараз є понад 3 тисячі дітей та півтори тисячі родин. Фонд "Мрія" працює командою з 10-ти людей та активно залучає волонтерів для підтримки діяльності.

"Родини звертаються до нас за підтримкою, але часто їм потрібно дещо більше: увага та турбота, що ми залюбки даємо. В Україні багато соціально відповідального бізнесу, який вже допомагає війську та благодійним фондам. Коли ми розповідаємо їм про родини Героїв і дітей, які залишились без батьків, вони відгукуються і знаходять ресурси для підтримки", — підсумувала виконавча директорка фонду "Мрія".