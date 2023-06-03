Міноборони втратить постачальників, якщо Міністерство фінансів не схаменеться — Дана Ярова

В Україні можна вибудувати найпрозорішу в світі систему державних закупівель

Державна аудиторська служба припустилась фатальної помилки під час аудиту Міністерства оборони України. Аудитори назвали державними збитками цифри, що насправді є прибутком постачальників Міністерства, які сплачують за це податки.

Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ситуація загрожує серйозними наслідками, зокрема, втратою підприємств-постачальників, що позначиться на забезпеченні армії та загрожує ефективності й бойовій готовності ЗСУ.

"З моїх особистих джерел мені стало відомо, що Державною службою аудиту, яка підпорядкована безпосередньо Міністерству фінансів України, було проведено аудит Міноборони. В калькуляції постачальників, де вони зазначали свій прибуток, аудитори побачили завдані державі збитки. Навіть не перевищення встановленого державою рівня прибутку, а весь прибуток було вказано збитковим", — розповіла Дана Ярова.

Волонтерка зазначає, що в результаті таких дій Міністерства фінансів та Державної аудиторської служби Україна дійсно може отримати "голу, голодну армію", якій не буде з чого та чим стріляти.

"Окрім того, Державна аудиторська служба зробила припис встановити винних та провести претензійно-позовну роботу з постачальниками з метою повернення коштів державі. Це суперечить гарантованим Конституцією принципам ведення будь-якої підприємницької діяльності. Це суперечить Господарському кодексу України, де чорним по білому написано, що метою ведення будь-якої господарської діяльності є отримання прибутку. Саме з прибутку субʼєкт господарської діяльності сплачує податки. Саме за відсутність прибутку "возить обличчям по асфальту" всіх субʼєктів підприємницької діяльності Державна податкова служба України.

З таким підходом до снаряду, ми можемо вибудувати найпрозорішу в світі систему державних закупівель, але знову отримаємо те саме. Жоден із постачальників не буде працювати з Міністерством оборони", — додала членкиня Громадського антикорупційного органу при Міноборони.