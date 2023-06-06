Аграрний комітет ВР врахує претензії бізнес-асоціацій щодо законопроекту про об’єднання сільгосптоваровиробників

В Раді створять робочу групу і заслухають об’єднання, які проти законопроєкту "Про об’єднання сільгосптоваровиробників"

Комітет з питань земельної та аграрної політики Верховної Ради не виноситиме законопроєкт №8149 "Про об’єднання сільгосптоваровиробників" на друге читання, поки не заслухає зауваження громадських об’єднань щодо цієї ініціативи. Про таку домовленість "Бізнес Телеграфу" повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур після зустрічі з головою аграрного комітету парламенту Олександром Гайду.

"Сьогодні голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду провів робочу зустріч з бізнес-асоціаціями, де заслухав претензії щодо відверто корупційного законопроєкту 8149. Він повідомив, що наші зауваження опрацюють до другого читання. Для цього створять робочу групу і заслухають інші об’єднання, які проти законопроєкту. Ми сподіваємося, що ініціатива буде значно відредагована або скасована, — відзначив Дідур. — СМПУ вважає, що законопроєкти 8149, 9162 та 9163, які наразі проштовхуються в парламенті — ланки одного ланцюга, який працюватиме на певні групи, лояльні до міністра. Подається це під виглядом прагнення до євроінтеграції, але нічого спільного з тим не має. Тому допустити прийняття цих ініціатив в нинішньому вигляді не можна".

Нагадаємо, законопроєкт 8149 викликав протест у більшості асоціацій переробників та у агровиробників. Проти нього виступила Американська торгова палата. Обʼєднання підприємців побоюються, що запровадження ініціативи призведе до ручного керування бізнес-асоціаціями через лояльне до міністра Миколи Сольського міжгалузеве репрезентативне об’єднання, яке призначатиме міністерство.

Раніше "Бізнес Телеграф" писав, що корупційні ризики побачив в цьому законопроєкті Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики.