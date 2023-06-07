Favbet Foundation і ФК "Колос" передали ЗСУ два позашляховики

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 120 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation і футбольний клуб "Колос" (Ковалівка) передали Збройним силам України два позашляховики високої прохідності.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на повідомлення фонду.

Цього разу захисники України отримали від фонду високопрохідний пікап Nissan Navara, облаштований камерою нічного бачення. Авто негайно відправлено на схід виконувати бойові завдання.

Також підрозділ ЗСУ отримав дооснащений всім необхідним пікап Mitsubishi L200.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 120 авто, а також понад 65 дронів і сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.