Favbet Foundation передав ЗСУ на східний фронт черговий позашляховик Mazda

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 120 автомобілів

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України високопрохідний позашляховик Mazda B 2500.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже допомагає оборонцям України виконувати бойові завдання на сході країни.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 120 автомобілів, а також понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони становила понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.