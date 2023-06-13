Ексзаступник міністра оборони Шаповалов: Комусь треба, щоб я показово сидів за "кримінал"

Частина товарів, яку закупляло Міністерство оборони для потреб Збройних сил та яка виявилася неякісною, не потрапила до армії та зараз повертається постачальникам. Про це в інтерв’ю "Фактам" заявив колишній заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, якого підозрюють "у перешкоджанні ЗСУ в особливий період" через ці контракти.

Шаповалов нагадав, що мова у справі проти нього йде про період на початку повномасштабної війни, коли необхідно було швидко забезпечувати армію, яка збільшилася у рази.

"Загальна сума контрактів, які тоді укладалися, становила десятки мільярдів гривень. Та амуніція, яка виявилось не відповідною українським стандартам якості, становила лише невелику частину із закупок", — розповів ексзаступник міністра оборони.

За його словами, постачальники мали сертифікати якості або відповідності стандартам НАТО, а отже у Департаменту закупівель не було підстав заздалегідь вважати, що вони поставлять неякісну продукцію. Щойно було встановлено, що якась одиниця або партія неякісні, від постачальників та виробників почали вимагати усунути недоліки, замінити товари або повернути гроші.

"Те, що було визнано неякісним, жодної хвилини не використовувалось армією і не завдало шкоди. Тому не можна казати, що гроші українських платників податків було викинуто на непотріб без компенсації", — наголосив Шаповалов.

Усі ці договори – це суто господарчі відносини між сторонами, які можна врегулювати у законний спосіб, пояснив він.

"Це ж господарська діяльність, і відповідальність за неї точно не кримінальна. Але комусь треба було, щоб заступник міністра оборони показово сидів за "кримінал"", — зазначив Шаповалов.

Ексзаступник голови Міноборони назвав справу проти себе "нікчемною", адже слідчі та прокурори не можуть пояснити, в чому був його умисел.

"Контрактів було заключено на десятки мільярдів гривень, більшість амуніції підійшла – то в цьому умислу ніхто не бачить. А частину товару постачальники надіслали неякісною – то це вже мій злий умисел. Це я що, хотів перешкодити ЗСУ на умовних 3-5%?", — резюмував він.

Як раніше заявив адвокат Сергій Мітюрін, захист Шаповалова представив суду документи, які свідчать, що 4 з 11 контрактів у справі були успішно закриті до кінця 2022 року – тобто за декілька місяців до вручення чиновнику підозри.