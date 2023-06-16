Антикорупційна рада при Міноборони заявляє про тиск на неї: після невдачі з оскарженням торгів до інформкампанії залучили Шарія і Рабіновича

"Публічній тиск на нас ні до чого не призведе", — йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради

Протягом останнього тижня низкою компаній вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони, частина залишені судами без розгляду. Після цього учасники торгів почали медійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям. Але перевірка бенефіціаріїв компаній, які перемогли на торгах, за допомогою You Control, заперечує всі звинувачення.

Про це йдеться у заяві Громадської антикорупційної ради при Міноборони з приводу звинувачень у продажності, передає Цензор.НЕТ.

"Громадська антикорупційна рада створена як громадський орган протидії корупції в Міністерстві оборони в часи найбільш резонансних корупційних подій. Але і раніше міністерство завжди оточували корупційні скандали, оборудки, кримінальні справи і вироки.

Є правильним, що діяльність Ради викликає увагу з боку українського суспільства. У цей складний час на членах ради лежить велика відповідальність, адже у воєнний період корупція вбиває в буквальному сенсі. Відстань від поточного стану корупції в міністерстві оборони до взірцевого є довгою, оскільки цей стан формувався десятиліттями. Сьогодні все ж не про них, на жаль.

Прагнучи кардинальних змін, які потребують системної роботи, Громадська антикорупційна рада також ставить і виконує оперативні задачі.

Це дозволяє покращувати ситуацію вже сьогодні.

Саме такою, оперативною, стала задача участі Ради в поточних закупівлях міністерства. Зміни, яких ми прагнули досягти при закупівлях харчування на друге півріччя 2023 року, докорінно не виправили системи. Це і не було можливим.

Проте лише декілька покращень вже вартували зусиль та ризиків.

- В рамках тісної комунікації різних стейкхолдерів за лідерства Мінекономіки торги були виведені на Прозорро;

- Вони стали відкритими;

- Міністерство оборони впровадило граничні ціни на окремі харчові продукти;

- Ціна закупівлі за лотами, де визначено переможця, знижена на понад 3 мільярди.

Водночас зберігся розподіл замовлень на величезні лоти, з територіальною прив’язкою до областей, що суттєво звузило можливості для участі в аукціоні нових учасників. Фактично пул постачальників армії не змінився, як і методи їх конкуренції між собою.

Протягом останнього тижня низкою компаній вчинено спроби судового оскарження торгів. Один позов вже виграло Міноборони, частина залишені судами без розгляду.

Після цього учасники торгів почали медійний тиск на представників антикорупційної ради, звинувачуючи їх у підігруванні певним компаніям.

У зв’язку із цим ми, члени Антикорупціної Ради при МО, маємо заявити наступне:

- Антикоррада виступає за дотримання процедур прозорості та конкурентності в ході торгів, які проводить Міністерство оборони;

- Публічній тиск на нас ні до чого не призведе, ми так само відповідально та сумлінно будемо протидіяти корупції у системі МО. Оскільки корупція під час війни означає смерті наших військовослужбовці через нестачу боєприпасів, мін, техніки, медичного обладнання;

- Включення до кампанії таких осіб як Шарій та Рабінович лише показує на те, звідки йде найбільше зацікавлення в руйнуванні обороноздатності України.

Для перевірки бенефіціаріїв компаній, які перемогли на торгах, достатньо скористатись послугами You Control, яка вже надала свою підтримку антикорраді. Їх результати заперечують всі звинувачення.

Громадська антикорупційна рада продовжить аналіз проведених торгів.

Також у разі продовження тиску члени антикорупційної ради залишають за собою право звернутись до СБУ з вимогою встановити джерело інфоркампанії з тиску на членів Антикорради, а також бенефіцарів компаній-учасників торгів, задля того, щоби поставити крапку у будь-яких спекуляціях", — йдеться у заяві.