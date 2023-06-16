Антикоррупционный совет при Минобороны заявляет о давлении на него: после неудачи с обжалованием торгов к информкампании привлекли Шария и Рабиновича

"Публичное давление на нас ни к чему не приведет", — говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета

В течение последней недели рядом компаний предприняты попытки судебного обжалования торгов. Один иск уже выиграло Минобороны, часть оставлена судами без рассмотрения. После этого участники торгов начали медийное давление на представителей антикоррупционного совета, обвиняя их в подыгрывании определенным компаниям. Но проверка бенефициариев победивших на торгах компаний с помощью You Control отрицает все обвинения.

Об этом говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета при Минобороны по поводу обвинений в продажности, передает Цензор.НЕТ.

"Общественный антикоррупционный совет создан как общественный орган противодействия коррупции в Министерстве обороны во времена наиболее резонансных коррупционных событий. Но и раньше министерство всегда окружали коррупционные скандалы, сделки, уголовные дела и приговоры.

Правильно, что деятельность совета вызывает внимание со стороны украинского общества. В настоящее время на членах совета лежит большая ответственность, ведь в военный период коррупция убивает в буквальном смысле. Расстояние от текущего состояния коррупции в Министерстве обороны до образцового является длинным, поскольку это состояние формировалось десятилетиями. Сегодня все же не о них, к сожалению.

Стремясь к кардинальным изменениям, требующим системной работы, Общественный антикоррупционный совет также ставит и выполняет оперативные задачи.

Это позволяет улучшать ситуацию уже сегодня.

Именно такой оперативной стала задача участия Совета в текущих закупках министерства. Изменения, которые мы стремились достичь при закупках питания на второе полугодие 2023 года, коренным образом не исправили системы. Это и не было возможно.

Однако несколько улучшений уже стоили усилий и рисков.

- в рамках тесной коммуникации различных стейкхолдеров при лидерстве Минэкономики торги были выведены на Прозорро;

- они стали открытыми;

- Министерство обороны внедрило предельные цены на отдельные пищевые продукты;

- Цена закупки по лотам, где определен победитель, снижена более чем на 3 миллиарда.

В то же время сохранилось распределение заказов на огромные лоты с территориальной привязкой к областям, что существенно сузило возможности для участия в аукционе новых участников. Практически пул поставщиков армии не поменялся, как и способы их конкуренции меж собой.

В течение последней недели рядом компаний предприняты попытки судебного обжалования торгов. Один иск уже выиграло Минобороны, часть оставлена судами без рассмотрения.

После этого участники торгов начали медийное давление на представителей антикоррупционного совета, обвиняя их в подыгрышвании определенным компаниям.

В этой связи мы, члены Антикоррупционного Совета при МО, должны заявить следующее:

- Антикорсовет выступает за соблюдение процедур прозрачности и конкурентности в ходе торгов, проводимых Министерством обороны;

- Публичное давление на нас ни к чему не приведет, мы также ответственно и добросовестно будем противодействовать коррупции в системе МО. Поскольку коррупция во время войны означает смерть наших военнослужащих из-за нехватки боеприпасов, мин, техники, медицинского оборудования;

- Включение в кампанию таких лиц как Шарий и Рабинович лишь показывает, откуда идет наибольший интерес в разрушении обороноспособности Украины.

Для проверки бенефициариев победивших на торгах компаний достаточно воспользоваться услугами You Control, которая уже оказала свою поддержку Антикорсовету. Их результаты отрицают все обвинения.

Общественный антикоррупционный совет продолжит анализ проводимых торгов.

Также в случае продолжения давления члены антикоррупционного совета оставляют за собой право обратиться в СБУ с требованием установить источник инфоркампании по давлению на членов Антикорсовета, а также бенефицаров компаний-участников торгов для того, чтобы поставить точку в любых спекуляциях", — говорится в заявлении.