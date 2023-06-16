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Молочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівлі

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Молочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівлі Новина оновлена 16 червня 2023, 18:31

16 червня відбувся перший польсько-український Молочний діалог, в якому взяли участь представники польського та українського молочного бізнесу та професійних об'єднань молочної галузі.

Було обговорено проблеми зовнішньої торгівлі молочною продукцією та причини акцій протесту на польсько-українському кордоні, які почастішали в останні місяці. Прийнято спільне звернення професійних об'єднань молочників двох країн до урядів Республіки Польща та України.

Арсен Дідур, виконавчий директор СМПУ: "Ми зараз захищаємо свободу і незалежність не тільки нашої країни. СМПУ категорично проти втручання урядів країн у торгівлю, в тому числі і проти створення додаткового ветеринарного контролю. Наш транспорт стоїть на кордоні по 2 тижні і більше. Це не сприяє взаєморозумінню. Дії урядів наших країн мають базуватися на засадах демократії, вільної торгівлі і закону".

Агнешка Малішевська, директор Polska Izba Mleka: "Ми хочемо допомагати Україні і працювати для покращення добробуту наших фермерів, компаній та споживачів. Для нашого спільного блага ми маємо активізувати наші зусилля. Хочемо, щоб малочисельні групи, не пов'язані з молочним сектором, не ускладнювали нашу співпрацю з українською стороною. Якщо інтереси молочного бізнесу не буде враховано, це може призвести до сумних наслідків".

Теги:
#Польща #Молоко