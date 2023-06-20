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PIN-UP Foundation допоміг з евакуацією українців до Німеччини

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Через війну багатьом громадянам України довелося шукати прихистку за кордоном Новина оновлена 20 червня 2023, 09:52
Через війну багатьом громадянам України довелося шукати прихистку за кордоном. Фото PIN-UP Foundation

Насамперед евакуювали жителів двох найбільш постраждалих областей

Благодійний фонд PIN-UP Foundation продовжує допомагати українцям, які через воєнні дії залишилися без житла. Цього разу Фонд забезпечив транспортне перевезення до Німеччини українських сімей з Херсонської та Донецької областей. Це вже третя евакуація фонду від початку повномасштабного вторгнення.

Із міста Ужгород до німецького міста Санкт-Блазін вирушили 28 українців із Голої Пристані та Нової Каховки, що на Херсонщині, а також Часового Яру і Бахмута Донецької області. Переважно це жінки, діти, люди з інвалідністю, які сьогодні найбільше потребують допомоги. По прибуттю до Німеччини всіх українців розмістили в місцевому пансіонаті міста Санкт-Блазін.

"Наша мета — допомогти тим, кому потрібна підтримка. У важкі часи, коли війна забирає в українців все, ми стоїмо поряд із ними. Евакуація українських сімей до Німеччини — це лише крок на шляху до надії, безпеки і майбутнього нашої нації", – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Допомога надана на запит Павла Козирєва, головного спеціаліста з евакуації Громадської організації "Неємія". Від початку повномасштабного вторгнення організація активно підтримує українців.

Нагадаємо, раніше PIN-UP Foundation допоміг з евакуацією до Голландії 28 українців і 36 — до Німеччини. Переважно це люди зі східних та південних регіонів України (Донецька, Херсонська, Миколаївська та Харківська області), які залишилися без житла через воєнні дії.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.