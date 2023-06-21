PIN-UP Ukraine заперечує інформацію про отримання комісій за платежі у "Дії"

Ліцензійне онлайн-казино PIN-UP Ukraine спростовує недостовірну інформацію у публікаціях деяких ЗМІ про заробіток на комісіях за платежі, проведені через єдиний портал державних послуг і застосунок "Дія".

PIN-UP Ukraine заявляє, що інформація, поширена деякими ЗМІ, про заробіток на комісіях за платежі, проведені через єдиний портал державних послуг і застосунок "Дія", є недостовірною та спекулятивною. Казино PIN-UP Ukraine ніколи не отримувало і не отримує жодного доходу від державного підприємства.

ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", що є єдиним організатором азартних ігор під логотипом PIN-UP в Україні та має відповідну ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в мережі інтернет, видану Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей 21.04.2021 року, ретельно дотримується всіх норм та законів, що регулюють індустрію онлайн-гемблінгу та веде діяльність виключно в рамках ліцензії, керується принципами чесності, прозорості та відкритості в усіх аспектах своєї діяльності. За підсумками першого кварталу 2023 року, компанія спрямувала до бюджету України 524,7 млн гривень податків і 23,4 млн гривень ліцензійного збору.

PIN-UP Ukraine закликає ЗМІ перевіряти інформацію перед її публікацією та заздалегідь звертатися до прес-служби компанії з необхідними запитами, щоб уникнути поширення недостовірних заяв та спекуляцій, які можуть дискредитувати компанію. Разом з тим, компанія залишає за собою право звернення до суду за захистом честі, гідності та ділової репутації.