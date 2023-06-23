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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Favbet Foundation передав військовим ще одне авто Новина оновлена 23 червня 2023, 12:08
Favbet Foundation передав військовим ще одне авто. Фото Пресслужба Favbet Foundation

Машина вже допомагає бійцям виконувати бойові завдання

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Mazda B2500.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже залучений до виконання бойових завдань і допомагає українським захисникам оперативно переміщуватися між позиціями, доставляти зброю, боєприпаси та своєчасно евакуювати поранених бійців.

Крім авто, військовослужбовці отримали БПЛА Mavic 3Т та 4 планшети Samsung Tab А7.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.