Угода з Національним міжпрофесійним бюро Коньяку зміцнить захист українських виробників та споживачів - корпорація "Укрвинпром"

Це сприятиме підтримці української виноробної галузі

Національне міжпрофесійне бюро Коньяку (Франція) та Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості "Укрвинпром" після десятирічної співпраці уклали спільну офіційну Угоду. Вона передбачає захист географічного зазначення "Cognac" та/або "Коньяк" на території Франції, України та за їх межами з можливістю перегляду терміну продовження перехідного періоду для українських виробників, як того вимагає Угода про асоціацію, підписана між Україною та ЄС. Про це повідомив генеральний директор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко.

"Ця угода є результатом наших злагоджених зусиль та багаторічної роботи над протекцією виробництва та захисту коньяку, на високому рівні відповідно до європейських стандартів та вимог", — відзначає Володимир Кучеренко.

За його словами, Національне міжпрофесійне бюро Коньяку, відповідальне за охорону географічного зазначення "Cognac" на території Французької Республіки та за її межами, у співпраці та за підтримки Укрвинпрому (у разі виявлення фальсифікацій Укрвинпромом), вживатимуть необхідні заходи щодо імпортованої продукції, яка містить посилання на географічне зазначення "Cognac" та/або "Коньяк", якщо така продукція не відповідає специфікаціям географічного зазначення "Cognac".

На думку очільника "Укрвинпрому", партнерство з Національним бюро Коньяку захищатиме й українських споживачів від неякісної алкогольної продукції, а також сприятиме підтримці української виноробної галузі, яка наразі опинилася в драматичних обставинах.

Згідно з Угодою, спеціалісти галузі зможуть проходити короткострокове навчання та стажування під координуванням французьких партнерів спільно із Українським інститутом вина.

Мер м. Коньяк Морган Берже (зліва), гендиректор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко (посередині) та президент BNIC Крістоф Вераль (справа)

"Ці заходи дозволять забезпечити доступ до якісної інформації щодо технологій виробництва коньяку, включаючи навички із сенсорного аналізу продукції, юридичного супроводу тощо", — повідомляє гендиректор "Укрвинпрому"

Нагадаємо, з 1 листопада 2022 року корпорація "Укрвинпром" спільно з Національним міжпрофесійним бюро Коньяку ("БНІК") є відповідальними за захист ГЗ "Cognac" на території країни і за кордоном. З того часу цими організаціями імпорт до України іноземної продукції з етикетками "Cognac"/"Коньяк", що не відповідає технічним умовам для цього найменування, припинено.