Мобілізація - це не завжди про "нуль". Як знайти ідеальну роль у захисті країни

Рекрутингові компанії допомагають знайти своє місце, що відповідає вашим навичкам та уподобанням

Попри те, що на законодавчому рівні в Україні триває загальна мобілізація, фіксується безліч випадків, коли військовозобов'язані чоловіки від неї ухиляються. Юристи "на хайпі" збирають тисячі переглядів, розповідаючи про "неправомірні" способи видачі повісток. А частина громадян взагалі йде на кримінал, купуючи "липові" медичні довідки про непридатність до служби.

Нерідко ті, хто намагається сховатись від представників ТЦК (військкоматів), аргументують це тим, що допомагають країні донатами, "знаходяться на своєму місці" і взагалі не хочуть потрапити до некомпетентних командирів. Деякі стурбовані перспективою мобілізації, оскільки часто сприймають її як можливість потрапити "на нуль без підготовки". Але що, якщо у ваших руках є можливість впливати на те, де саме ви будете проходити службу і яким чином зможете допомогти своїй країні?

В Україні існують компанії, спрямовані на пошук здібних цивільних, які можуть відіграти важливу роль у боротьбі з окупантами. Такі сайти пропонують можливості для роботи на посадах, таких як оператор дрона або інших цікавих областях поза активною бойовою зоною. Коротко кажучи, ви зможете бути не тільки максимально корисними, але й знайти мотивацію у своїй роботі.

Одною з таких агенцій з працевлаштування є Lobby X, що здійснює професійний рекрутинг до лав Сил Оборони. У плеяді популярних областей зайнятості виділяються професії оператора БпЛА, артилериста, спеціаліста зі зв'язку, кухаря, представника пресслужби, піхотинця та медичного працівника.

Водночас компанія пропонує вакансії навіть для представників креативних індустрій та ІТ-спеціалістів. Для захисту держави під час повномасштабної війни з рф потрібні також програмісти, дизайнери, PR-менеджери та інженери.

"Телеграф" вирішив розібратися, які можливості відкриває такий формат рекрутингу та як потрапити до армії за професією. Як пояснили в компанії, у Збройних Силах близько 35-37% вакансій, які безпосередньо стосуються бойових дій. Решта ж – у штаті, пов'язані з логістикою, забезпеченням, діловодством.

— Які шляхи можуть бути доступні для вступу до лав Сил Оборони без попереднього досвіду? Умовно якщо прийде людина, що хоче допомогти країні, але боїться активних бойових зон, то як вона може бути залучена?

— Сучасні Сили Оборони потребують фахівців не лише на бойові посади, тож ви маєте можливість мобілізуватися за своєю "цивільною" посадою. Ще один сценарій — обрати вакансію, що передбачає навчання перед вступом на посаду. Зазвичай така опція передбачається для бойових вакансій, як-от кулеметник, номер обслуги. Серед вимог до кандидатів — хороша фізична форма, мотивація та софтскіли.

Для людей, що не готові працювати в зоні бойових дій, є варіант відгукнутися на штабні посади. Деякі з них потребують конкретного професійного досвіду, як-от координатор гарячої лінії та експерт зі складської логістики; для інших достатньо бажання і софтскілів, наприклад, як для вакансії діловода.

— Ви також відповідаєте за навчання перед призначенням на посаду?

— Наразі ми не проводимо навчання для військових спеціальностей: не маємо таких повноважень та експертизи. Однак деякі вакансії передбачають навчання безпосередньо на базі підрозділів. Про це ми зазначаємо в умовах роботи.

Командний тімбілдинг Lobby X зі стрільби

— Чи враховується сильне бажання та характер кандидата перед тим, як його кудись влаштувати?

— Сто відсотків. Щире бажання служити в ЗСУ і софтскіли — мастхев для кандидатів на будь-яку військову вакансію. Особливо значну роль мотивація грає при відборі кандидатів на бойові посади, адже робота на передку більш ризикована і вимагає твердого розуміння, що ти тут робиш і навіщо.

Станом на червень 2023 року ми зарекрутували понад 1000 військовослужбовців до 75 підрозділів. Загалом отримано 19 000+ відгуків на 432 військові вакансії.

— Деякі українці бояться ризику потрапити "не в те місце". Як ви надаєте гарантії того, що людина буде призначена в бажаний підрозділ до професійного командира?

— Ми взагалі не взаємодіємо з ТЦК, лише з підрозділами напряму. Ми передаємо дані безпосередньо представнику підрозділу, обраного кандидатом. Буває так, що військові надсилають листи із CV лише з назвою посади, але без згадки бажаного підрозділу. Так ось, у цьому випадку ми не відправляємо відгук до будь-якого підрозділу, де є запит на фахівця такого профілю. Ні, ми контактуємо з кандидатом і запитуємо, до якого підрозділу він хоче доєднатися. Ми людиноцентричні в цьому плані.

Буває, що кандидат ідеально підходить за досвідом і навичками на іншу посаду. У такому випадку наші рекрутери можуть запропонувати надіслати його CV до іншого підрозділу. Але знову ж таки, лише зі згоди кандидата.

Щодо професійності командирів, то ми не маємо інструментів для перевірки цього показника. До того ж це суб‘єктивний фактор. Звісно, якщо ми дізнаємося про "зашквари" у підрозділі з відкритих чи закритих джерел, співпраця моментально обривається. Скажемо чесно, такий випадок вже був.

Але ось що ми можемо зробити та робимо, так це верифікуємо представників підрозділів перед початком співпраці. Нам важливо, аби дані кандидатів потрапляли лише до перевірених осіб.

Як працює механізм і які проблеми можуть виникнути під час "збору"?

Після того, як ви знайдете вакансію, справа за технічною частиною. Як розповідає військовослужбовець Богдан, що мобілізувався за допомогою Lobby X, варто розуміти, що ЗСУ — дуже бюрократична машина. Треба запастися терпінням, місцями буде довго і нервово. Та якщо є бажання служити й захищати країну — це того варто.

Загалом механізм такого "альтернативного рекрутингу" виглядає так:

1. Обираєте підрозділ і вакансію, яка релевантна вашому досвіду і відгукується душі.

2. Подаєте своє резюме.

3. Очікуєте, коли з вами звʼяжуться військові, у випадку, якщо ваше резюме їм підійде.

4. Якщо підрозділ готовий вас забрати, то він каже, в який конкретний навчальний центр вам треба податися, аби після навчання ви точно потрапили до своєї частини. Також підрозділ дає "відношення" (рекомендаційний лист), що хоче забрати вас до себе.

5. З цим "відношенням" і знанням конкретного навчального центру ви маєте прийти у військкомат, щоб сказати, що вам потрібно саме "туди". Загалом військкомат не повинен у вас запитувати, куди ви хочете, тому порада – спробуйте побудувати хороші стосунки зі своїм військкоматом. Від цього залежить, підуть вони вам на зустріч чи ні.

6. Далі все залежить від адекватності військкомату. Якщо адекватний — відправляє вас у ту навчальну частину, в яку потрібно. Якщо ні — тоді потрапляєте, куди вийде. Не хвилюйтеся, варіант виходу з цього є — це переведення, але цей шлях значно складніший.

Усе це тривалий і бюрократичний процес, тому до цього треба бути готовим і набратися терпіння. Дізнатися більше про деталі військового рекрутингу та податися на ваканcії можна на сайті Lobby X, а також у телеграм-каналі LX ARMY.

Вакансії до Сил Оборонии також можна знайти безпосередньо на офіційних сторінках підрозділів, до прикладу, Батальйон Братство Дмитра Корчинського, 3 окрема штурмова бригада.