Шмигаль має відповісти за підвищення тарифів в інтересах бізнесу та брехню щодо власної непричетності, – волонтер

Волонтер звинувачує прем'єра Шмигаля у розповсюдженні недостовірної інформації щодо його непричетності до підняття тарифів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має понести відповідальність за те, що спершу сам "продавлював" підвищення тарифів в інтересах комерційних підприємств, а потім почав казати, що такого рішення не погоджував. Про це у відеоролику заявив волонтер Ігор Мосійчук.

Зазначимо, що раніше розгорівся скандал з рішенням НКРЕКП щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. За словами голови уряду, це рішення нібито не було погодженим. Проте, за словами волонтера, ці слова не відповідають дійсності.

"Здається мені, що Денис Шмигаль має сісти. Тому що він тупо бреше зараз суспільству. В присутності близько 30 людей на засіданні Антикризового штабу ця особа, яка нині виконує обов’язки прем’єр-міністра, Денис Шмигаль просто криком орав про необхідність "вільної" ціни на імпорт електроенергії — що ціну треба відпустити. При розгляді питання тарифів підтримував позицію щодо їхнього найбільшого підвищення тарифів на електроенергію — і так само погоджував збільшення тарифів на воду. А зараз він каже, що рішення не погоджене, хоча тоді керівник НКРЕКП казав йому, що цього робити не можна. Саме тоді він зірвався і орав, мені про це розповідали очевидці, які були на засіданні Антикризового штабу, я це знаю з декількох джерел", — наголосив Мосійчук.

В результаті ситуацію з тарифами на воду вдалося виправити лише після того, як в неї втрутився президент Володимир Зеленський, який не дав Денису Шмигалю їх підвищити.

В той самий час волонтер впевнений, що за свої дії голова уряду має відповідати перед законом.

"Я знаю, що все це задокументовано, і тому Денису Шмигалю варто почати сушити сухарі. Тому що це — злочин. Те, що він кричав, робив, продавлював в інтересах комерційних підприємств. В мене лише одне питання: де НАБУ?!" — обурився Ігор Мосійчук.