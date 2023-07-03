Шмыгаль должен ответить за повышение тарифов в интересах бизнеса и ложь по поводу собственной непричастности, – волонтер

Волонтер обвиняет премьера Шмыгаля в распространении недостоверной информации о его непричастности к поднятию тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен понести ответственность за то, что сначала сам "продавливал" повышение тарифов в интересах коммерческих предприятий, а затем стал говорить, что такого решения не согласовывал. Об этом в видеоролике заявил волонтер Игорь Мосийчук.

Отметим, что ранее разгорелся скандал с решением НКРЭКУ о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. По словам главы правительства, это решение якобы не было согласовано. Однако по словам волонтера, это не соответствует действительности.

"Кажется мне, что Денис Шмыгаль должен сесть. Потому что он тупо лжет сейчас обществу. В присутствии около 30 человек на заседании Антикризисного штаба это лицо, ныне исполняющее обязанности премьер-министра, Денис Шмыгаль просто криком кричал о необходимости "свободной" цены на импорт электроэнергии — что цену надо отпустить. При рассмотрении вопроса тарифов поддерживал позицию по их наибольшему повышению тарифов на электроэнергию — и так же согласовывал увеличение тарифов на воду. А сейчас он говорит, что решение не согласовано, хотя тогда руководитель НКРЭКУ говорил ему, что этого делать нельзя. Именно тогда он сорвался и кричал, мне об этом рассказывали очевидцы, которые были на заседании Антикризисного штаба, я это знаю из нескольких источников", — подчеркнул Мосийчук.

В результате ситуацию с тарифами на воду удалось исправить только после того, как в нее вмешался президент Владимир Зеленский, не дав Денису Шмыгалю их повысить.

В то же время волонтер уверен, что за свои действия глава правительства должен отвечать перед законом.

"Я знаю, что все это задокументировано, и потому Денису Шмыгалю следует начать сушить сухари. Потому что это — преступление. То, что он кричал, делал, продавливал в интересах коммерческих предприятий. У меня только один вопрос: где НАБУ?!" – возмутился Игорь Мосийчук.