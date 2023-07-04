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Шурма хоче заборонити готівку, бо 60% українців сплачують мало податків та задіяні у корупції

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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За словами чиновника, хабарі майже завжди надаються готівкою Новина оновлена 04 липня 2023, 11:20
За словами чиновника, хабарі майже завжди надаються готівкою

Наразі уряд працює над вивченням питання

Україні варто відмовитися від готівки через те, що громадяни сплачують мало податків.

Таке переконання висловив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на прес-конференції.

"Ми аналізуємо досвід і сценарій переведення всієї економіки на cashless. Об'єктивно: люди не платять податків. Це факт", — поскаржився Шурма.

Іншою причиною відміни готівки Шурма назвав той факт, що велика кількість українців задіяна у корупції.

"Хабарі. 99 відсотків хабарів здійснюється в готівці. І на превеликий жаль, всі ми говоримо, що хочемо позбутися корупції, але виходить так, що велика кількість громадян задіяна у передачі неправомірної вигоди", — пояснює заступник керівника ОП.

Крім того, заступник голови ОП заспокоїв скептиків, заявивши про намір встановити банківські термінали у 100% сіл України:

"Є переживання стосовно інфраструктури. Як з цим будуть жити в селі люди, бабусі. Відповідаю. Ми готуємо проєкт з "Укрпоштою", основною метою якого буде 100-відсоткове покриття всього населення України цифровими банківськими послугами. І 100-відсоткове покриття терміналами".