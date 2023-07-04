Рішення Держаудитслужби по постачальниках Міноборони поставить українських виробників на межу банкрутства - Ярова

Жоден адекватний бізнес більше не співпрацюватиме з Міноборони через дії Держаудитслужби, попереджає Дана Ярова

Висновки аудиту Державної аудиторської служби України (ДАСУ) щодо визнання всіх прибутків постачальників Міністерства оборони "збитками державі" підривають обороноздатність країни та ставлять на межу банкрутства українських виробників. Таку думку в етері 5 каналу висловила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Якщо, дійсно, є факти завищення прибутку — стягуйте. Однак визнавати всі прибутки постачальників Міноборони "збитками держави" — не просто абсурд, це підрив обороноздатності воюючої країни", — зазначила Ярова.

За її словами, це призведе до зриву вже діючих контрактів. І жоден адекватний бізнес більше не співпрацюватиме з Міноборони. "Першим, хто постраждає від таких дій, будуть Збройні сили України, а потім всі ми – громадяни України", — стверджує Ярова.

На її переконання, уряд має вирішити питання з постановою 335, в якій був відсутній термін "прибутки". Якщо потрібно, зі зміною трактування рішення Держаудитслужби.

"Це суперечить логіці. А що потім? До постачальників Міноборони прийдуть з Податкової служби та СБУ, запитуючи, а як це ви, маючи мільярдні контракти, не маєте прибутків і не сплачуєте податки? Звісно, що будь-яка підприємницька діяльність має на меті отримання прибутків", — наголосила Ярова.