Нардеп закликав СБУ перевірити наявність у екскуратора "Великого будівництва" Голика ізраїльського паспорту

Нардеп вимагає позбавити Голика українського громадянства у разі встановлення наявності в нього паспорту іншої держави

Колишній куратор програми "Велике будівництво" Юрій Голик може бути позбавлений громадянства України через наявність паспорту іншої держави.

Про це заявив народний депутат Олександр Дубинський, який попросив Раду нацбезпеки і оборони та Службу безпеки України перевірити Голика на наявність ізраїльського паспорту.

"Звернувся до РНБО та СБУ з вимогою встановити факт наявності у екс-куратора проекту "Велике Будівництво" Юрія Голика паспорта Ізраїлю, після чого позбавити його українського громадянства", — заявив Дубинський.

До свого допису він додав скріншоти відповідної заяви на ім’я секретаря РНБО Олексія Данилова.

Нагадаємо, на початку травня ЗМІ повідомляли, що Національне антикорупційне бюро провело слідчі дії по відношенню до координатора національної програми "Велике будівництво" Юрія Голика. За даними журналістів, мова йшла про справу щодо розкрадання грошей під час будівництва доріг у Дніпропетровській області.

Як зазначав народний депутат Гео Лерос, Юрій Голик має паспорт громадянина Ізраїлю та може за допомогою нього виїхати за кордон, якщо в нього почнуться проблеми із українським правосуддям.