Дрони для кордону: фонд Олександра Трухіна передав ДПСУ техніку для знищення окупантів

Можливості ДПСУ знищувати ворога посилилися дронами-камікадзе

200 дронів-камікадзе від "Благодійного фонду Олександра Трухіна" отримали прикордонники, які зараз б’ються на передовій. Про це повідомляє канал Державної прикордонної служби України у Telegram.

Дрони благодійна організація передала особисто голові прикордонного відомства генерал-майору Сергію Дейнеці. Він пояснив, що такі дрони значно посилять потенціал прикордонних підрозділів на передовій, адже комплекси з маневреними квадрокоптерами здатні на значній відстані від оператора вражати техніку та живу силу противника.

"Я вдячний за таку вагому допомогу підрозділам ДПСУ, адже прикордонники на рівні з іншими українськими захисниками боронять Україну по всій лінії фронту. Використання різних сучасних засобів у цій війні досить важливе, оскільки їх ефективне застосування крок за кроком наближає нашу Перемогу", — заявив Дейнеко.

Дрони-камікадзе у найкоротший термін будуть направлені в прикордонні підрозділи, які виконують завдання з оборони країни, в тому числі в мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон", розповів він.

Крім цього, спільно з представницею "Благодійного фонду Олександра Трухіна" Марією Тютюннік було обговорено деталі підготовки і навчання операторів для ефективного застосування переданої техніки, а також подальші кроки співпраці для посилення прикордонних підрозділів.

Тютюннік наголосила, що надання захисникам України необхідних засобів для знищення агресорів демонструє підтримку всього українського народу.